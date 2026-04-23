Come anticipato dal poster ufficiale pubblicato ieri, Warner Bros. ha rilasciato il primo inquietante teaser trailer di Clayface, il film che segna il debutto ufficiale dei DC Studios nel genere horror thriller. Diretto da James Watkins (The Woman in Black) e scritto dal maestro del brivido Mike Flanagan (The Haunting of Hill House) insieme a Hossein Amini, il film si preannuncia come una riflessione brutale sulla perdita di identità e sulle ambizioni tossiche dell’industria cinematografica. Il protagonista è Tom Rhys Harries, che interpreta Basil Karlo, un astro nascente di Hollywood la cui ascesa verso il successo si trasforma in una terrificante discesa nell’abisso fisico e psicologico.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - DC Studios abbraccia l’orrore: ecco il primo trailer di “Clayface”, lo specchio oscuro di Hollywood

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