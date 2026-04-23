Conte cambia contro la Cremonese | gioca lui dal 1? le novità

L'allenatore ha deciso di schierare Alisson Santos dal primo minuto contro la Cremonese, lasciando Hojlund in panchina. La scelta mira a rinnovare l’attacco e a offrire nuove soluzioni offensive. Questa variazione rappresenta una modifica rispetto alle precedenti formazioni e coinvolge direttamente il reparto offensivo della squadra. La decisione sarà verificata durante la partita, che si svolgerà nelle prossime ore.

Conte prepara una mossa tattica decisa: Alisson Santos titolare può dare respiro a Hojlund, attaccante danese che ha fin qui condotto quasi da solo il reparto offensivo. ‘La Gazzetta dello Sport’ rivela l’intenzione del tecnico partenopeo di lanciare il brasiliano dal primo minuto contro la Cremonese, abbandonando temporaneamente l’esperimento del Fab Four. Alisson e il riscatto: il Napoli ha già deciso. Il brasiliano, ex Sporting Lisbona, non gioca per convincere nessuno. Come sottolinea ‘La Gazzetta dello Sport’, il Napoli ha già comunicato allo Sporting di voler esercitare il diritto di riscatto a 16,5 milioni di euro. La qualificazione in Champions resta prioritaria, ma la scelta di Alisson risponde a necessità presenti, non a valutazioni future.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Conte cambia contro la Cremonese: gioca lui dal 1?, le novità Notizie correlate Conte cambia il Napoli: 5 novità con la CremoneseLa sconfitta contro la Lazio porta subito effetti concreti sulle scelte di Antonio Conte. Leggi anche: Conte cambia il Napoli: tre novità con la Cremonese Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Conte cambia il Napoli, due novità contro la Lazio: difesa ridisegnata e possibile rivoluzione a centrocampo; Conte cambia marcia: il tecnico prova a dare una scossa al Napoli; Conte, ora o mai più: non un’altra Juventus. Con De Laurentiis si decide il futuro; NAPOLI, CAMPILONGO: CONTRO LA LAZIO SQUADRA SENZA IDEE. CONTE DEVE CAMBIARE QUALCOSA. CdS – Napoli-Cremonese, Conte cambia! Torna Rrahmani e scalpita Alisson. Le ultimeConte mischia le carte in tavola per Napoli-Cremonese: pronti dal primo minuto Rrahmani, Alisson Santos e Gutierrez. Ne parla Il Corriere dello Sport ... mondonapoli.it Napoli, Conte cambia tutto: fuori KDB e Anguissa per ritrovare i gol contro la CremoneseValutate novità in ogni reparto in vista di Napoli-Cremonese. Conte sceglierà i dubbi tra giovedì e venerdì mattina. areanapoli.it #NapoliCremonese, #Conte cambia: tre novità in formazione per dare la scossa https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Napoli-Cremonese--Conte-cambia--tre-novita-in-formazione-per-dare-la-scossa-147490.aspx #Napoli - facebook.com facebook #Conte cambia marcia: il tecnico prova a dare una scossa al Napoli x.com