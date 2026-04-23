Bonus Vesta oltre 40mila le richieste arrivate | tutti i numeri del click day del 21 aprile

Il secondo click day dedicato al bonus Vesta in Piemonte si è concluso con più di 40.000 domande presentate. La giornata si è aperta con alcuni rallentamenti nelle prime ore, ma successivamente la piattaforma ha continuato a ricevere richieste in modo regolare per tutta la giornata. I dati ufficiali provenienti dalla Regione confermano questa dinamica.

Si è concluso con oltre 40mila domande il secondo click day per il bonus Vesta in Piemonte. Nonostante i rallentamenti registrati nella prima ora di apertura, la piattaforma ha poi gestito un flusso costante di richieste per l'intera giornata, come confermato dai dati analizzati dalla Regione. Il.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Bonus Vesta, torna il click day: il 21 aprile 12 ore di tempo per richiedere il voucher per le famiglieRisorse raddoppiate per 20 milioni di euro: il bonus spetta alle famiglie con Isee fino a 40mila euro. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Bonus Vesta, torna il click day: il 21 aprile 12 ore di tempo per richiedere il voucher per le famiglie; Click day per il voucher da 1.200 euro per i bambini, il sito non regge: genitori arrabbiatissimi, attacco hacker o disorganizzazione?; In tilt per oltre un'ora il sito Vesta Piemonte per ottenere i bonus regionali; Bonus Vesta, 20mila famiglie richiedenti non saranno finanziate. In tilt per oltre un'ora il sito Vesta Piemonte per ottenere i bonus regionaliDalle 12 era scattata la corsa per 20 milioni di euro in buoni regionali per famiglie con ISEE fino a 40mila euro. La Regione: Daremo un'ora in più per presentare domanda. Ma intanto esplode subito ... rainews.it Bonus Vesta, click day tra disagi e polemiche: Cirio e Marrone si scusano e chiedono verificheRallentamenti sulla piattaforma nella mattinata, prorogato l’accesso fino all’1.00. Oltre 20mila famiglie già in fase di domanda e 10mila bonifici in partenza ... targatocn.it “Bonus Vesta, prima gli italiani”. Escluse migliaia di famiglie povere x.com La Regione Piemonte ha reso noti i dati preliminari relativi al Bonus Vesta, evidenziando che, a meno di 24 ore dalla chiusura della finestra per la presentazione delle domande, sono state ricevute 42 mila richieste, garantendo sostegno al 60% delle famiglie - facebook.com facebook