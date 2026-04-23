Azzurro come il pesce ' Cesena in fiore' e Festa de mutor | nel Cesenate un weekend di sapori musica e divertimento

Da cesenatoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Cesenate, il fine settimana si presenta con una serie di eventi all'aperto, tra cui sagre dedicate al pescato dell’Adriatico, raduni di motociclisti e festival dedicati alla cultura country. La zona ospita anche iniziative come 'Cesena in fiore' e la Festa de mutor, tutte in programma durante le celebrazioni per la Festa della Liberazione. La proposta comprende musica e momenti di divertimento, offrendo un’ampia varietà di opportunità per i partecipanti.

Nel Cesenate il fine settimana, che quest'anno coincide anche con le celebrazioni per la Festa della Liberazione, si apre con un ricco calendario di appuntamenti all'aperto: sagre dedicate al pescato dell'Adriatico, raduni per motociclisti, festival dedicati alla cultura country e poi musica dal.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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