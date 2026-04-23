Azzurro come il pesce ' Cesena in fiore' e Festa de mutor | nel Cesenate un weekend di sapori musica e divertimento

Nel Cesenate, il fine settimana si presenta con una serie di eventi all'aperto, tra cui sagre dedicate al pescato dell’Adriatico, raduni di motociclisti e festival dedicati alla cultura country. La zona ospita anche iniziative come 'Cesena in fiore' e la Festa de mutor, tutte in programma durante le celebrazioni per la Festa della Liberazione. La proposta comprende musica e momenti di divertimento, offrendo un’ampia varietà di opportunità per i partecipanti.

Nel Cesenate il fine settimana, che quest'anno coincide anche con le celebrazioni per la Festa della Liberazione, si apre con un ricco calendario di appuntamenti all'aperto: sagre dedicate al pescato dell'Adriatico, raduni per motociclisti, festival dedicati alla cultura country e poi musica dal.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Cesenatico, nel weekend tornano protagonisti i sapori del mare con "Azzurro come il pesce"Dal 24 al 26 aprile, Cesenatico ospita la 26esima edizione di “Azzurro come il pesce”, la kermesse culinaria dedicata alla valorizzazione del... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: GLI EVENTI DELLA SAGRA AZZURRO COME IL PESCE; ’Azzurro come il pesce’, gli eventi in programma oggi; I MENU' DI AZZURRO COME IL PESCE 2026; Azzurro come il pesce, 'Cesena in fiore' e Festa de mutor: nel Cesenate un weekend di sapori, musica e divertimento. ’Azzurro come il pesce’, gli eventi in programma oggiIeri è stata inaugurata l’edizione 2026 di ’Azzurro come il pesce’, la manifestazione dedicata alla valorizzazione del pesce fresco ... ilrestodelcarlino.it Azzurro come il pesce 2026: Cesenatico celebra il mare e la tradizioneDal 23 al 26 aprile 2026 torna Azzurro come il Pesce a Cesenatico. Scopri il programma, gli stand gastronomici e gli eventi dedicati alla Canocchia. livingcesenatico.it «Sacro mafioso». La festa di maggio di san Nicola, patrono della città, cade nei giorni in cui la nuova camorra dei «ragazzi», la malavita in mano al «sangue fresco», ai giovani d’onore, ad una picciotteria di manovali e figure minori, che - facebook.com facebook