A 16 anni conquista Spa | Gino Rocchio apre da protagonista la sua avventura europea nell’endurance

A 16 anni, un giovane pilota ha iniziato la sua carriera internazionale nell’endurance, partecipando a una celebre gara europea. È riuscito a distinguersi in una delle competizioni più prestigiose del settore, aprendo così la sua avventura nel motorsport a livello continentale. La sua presenza sulla griglia di partenza ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, segnando un passo importante nel suo percorso di crescita.