A 16 anni conquista Spa | Gino Rocchio apre da protagonista la sua avventura europea nell’endurance
A 16 anni, un giovane pilota ha iniziato la sua carriera internazionale nell’endurance, partecipando a una celebre gara europea. È riuscito a distinguersi in una delle competizioni più prestigiose del settore, aprendo così la sua avventura nel motorsport a livello continentale. La sua presenza sulla griglia di partenza ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, segnando un passo importante nel suo percorso di crescita.
A soli 16 anni, Gino Rocchio ha già trovato il modo di imporsi su uno dei palcoscenici più iconici dell’automobilismo europeo. Sul circuito di Spa-Francorchamps, in Belgio, il pilota di Cesenatico ha lasciato il segno nel suo esordio nel Campionato Endurance 24H European Series, conquistando la.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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