Trump | Iran al collasso finanziario vuole Hormuz aperto ma così accordo impossibile

Un intervento di un rappresentante ha dichiarato che l’Iran si trova in una situazione di gravissimo dissesto finanziario. Secondo quanto affermato, Teheran richiede l’apertura immediata dello Stretto di Hormuz, ma questa richiesta potrebbe rendere impossibili eventuali accordi futuri. La comunicazione si inserisce in un contesto di tensione tra le parti coinvolte.

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Trump Says Iran Should Not Be Charging for Hormuz Passage

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