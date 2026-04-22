Nella notte a Catanzaro si è verificata una tragedia in via Zanotti Bianco, dove una donna si è lanciata dal terzo piano di un edificio portando con sé i tre figli. Solo una delle bambine è sopravvissuta all’incidente, mentre le altre due non ce l’hanno fatta. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e il personale sanitario. La dinamica dell’accaduto è ancora oggetto di accertamenti.

Una tragedia si è consumata nella notte a Catanzaro. Una donna si è lanciata dal terzo piano di un edificio di via Zanotti Bianco, insieme ai suoi tre figli. Morti sul colpo la donna e due bambini; la terza figlia, di 6 anni, è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale del capoluogo calabrese, gravi le sue condizioni. Ignote al momento le cause del gesto disperato. Sul posto sono intervenuti la Polizia di Stato, il personale medico del 118 e della Medicina legale dell'Università 'Magna Grecia'. I fatti sono avvenuti in un quartiere dell'immediata periferia della città. Oltre alla mamma sono morti due bimbi, di 4 mesi e 4 anni, mentre una bambina di 6 anni è in ospedale in gravi condizioni.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tragedia a Catanzaro: si lancia dal balcone con i tre figli. Solo una bimba sopravvive

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