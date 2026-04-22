Tra sostenibilità e business | il ceo di Lenergy Enrico Lenzi racconta l’impatto degli spazi esterni

Il CEO di Lenergy ha condiviso le sue riflessioni sulla relazione tra sostenibilità e attività commerciale, concentrandosi sull’importanza degli spazi esterni. Ha sottolineato come la valorizzazione di piccoli giardini o terrazzi possa influire positivamente sull’ambiente e sulla qualità della vita. La discussione si è focalizzata sull’impatto di questi spazi, sia in ambito domestico che professionale, evidenziando il ruolo che giocano nel concetto di sostenibilità.

Imparare ad apprezzare i propri spazi significa saper valorizzare anche i piccoli giardini o terrazzi di cui si dispone a casa, o nell’immobile della propria attività. Attraverso il suo CEO Enrico Lenzi, Lenergy, società che si occupa di ricercare soluzioni energetiche per le imprese e i privati, racconta la nuova linea di pergole bioclimatiche, pergotende e vetrate panoramiche: un progetto che unisce estetica, comfort e visione imprenditoriale sempre all’insegna dell’efficienza energetica. Il futuro dell’outdoor di qualità: pergotende, pergole bioclimatiche e vetrate panoramiche. Negli ultimi anni, il mercato immobiliare ha ridefinito profondamente le proprie priorità.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Tra sostenibilità e business: il ceo di Lenergy Enrico Lenzi racconta l’impatto degli spazi esterni Notizie correlate Meta impone nuovi costi per chatbot esterni su WhatsApp Business in Italia, con impatto sulle piccole impreseDa lunedì 16 febbraio, le aziende italiane che utilizzano chatbot basati sull’intelligenza artificiale su WhatsApp Business dovranno pagare un costo... Leggi anche: Accademia Carrara, per i lavori di ampliamento degli spazi esterni il Comune versa 200mila euro all’impresa