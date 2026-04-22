Spezia Sassarini crede nella grande impresa | Si può fare Catanzaro è la prima tappa

Il tecnico dello Spezia Sassarini ha dichiarato che la squadra crede nella possibilità di realizzare un grande risultato, considerando la partita contro il Catanzaro come la prima di una serie di sfide impegnative. In conferenza stampa, ha affermato che si può fare e che l’obiettivo è vincere a Catanzaro, sottolineando l’importanza di affrontare con determinazione le prossime tre partite considerate molto difficili.

"Dobbiamo credere nell’impresa, ci attendono tre partite difficilissime, speriamo di vincere a Catanzaro". Lo spezzino doc Antonio Sassarini, ex giocatore dello Spezia (dal 1976 al 1981 in Serie C con 109 presenze all’attivo) e del Catanzaro (promozione in Serie B nel 1983-84 e militanza nel campionato cadetto la stagione successiva) indica la strada per violare il ‘Ceravolo’: "Sarà fondamentale non subire gol, per poi affidarsi ai giocatori di maggior talento". Sassarini, lo Spezia alla prova del Catanzaro, in uno stadio caldo come il ‘Ceravolo’. "Non è più come un tempo quando certi stadi erano considerati ’proibitivi’, ora se una squadra gioca bene può vincere ovunque.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Spezia Sassarini crede nella grande impresa: "Si può fare, Catanzaro è la prima tappa" Notizie correlate Fiorentina, Vanoli crede nella rimonta contro il Crystal Palace: «Vogliamo fare qualcosa che può rimanere nella storia di un’annata difficile»Mercato Udinese: decisione presa sul riscatto di Zaniolo! Il presidente Soldati ha fatto un annuncio importantissimo Chelsea, rinnovo stellare per... Super Pinheiro Braathen: fa il vuoto nel gigante, il Brasile sogna la prima storica medaglia. Vinatzer crede al podio: “Si può”Lucas Pinheiro Braathen ha letteralmente fatto il vuoto nella prima manche dello slalom gigante alle Olimpiadi di Milano–Cortina 2026.