Sounds & Stories | ultimo appuntamento il ?? ?????? ??? ?????????
L'evento Sounds & Stories si avvia alla conclusione con il suo ultimo appuntamento previsto per il 26 alle 17:00. La rassegna, organizzata dalla Jazz’on Parma Orchestra, comprende incontri dedicati al jazz e al dialogo tra musica, scienza e racconto. Si tratta di un ciclo di incontri che ha coinvolto appassionati e professionisti, offrendo un approfondimento su vari aspetti legati al mondo del jazz.
Si conclude???????? 26????????????? 17.00 la rassegna?????? &???????, il ciclo di incontri dedicato al jazz e al dialogo tra musica, scienza e racconto, organizzato dalla Jazz’on Parma Orchestra.Protagonista dell’ultimo appuntamento sarà il trio?????????, formato da Emi Vernizzi (sax ed.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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Il jazz contemporaneo di Giacomo Papetti a Sounds & StoriesProsegue la rassegna Sounds & Stories, organizzata dalla Jazz’on Parma Orchestra, con un nuovo appuntamento dedicato al jazz contemporaneo.