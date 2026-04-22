Sounds & Stories | ultimo appuntamento il ?? ?????? ??? ?????????

L'evento Sounds & Stories si avvia alla conclusione con il suo ultimo appuntamento previsto per il 26 alle 17:00. La rassegna, organizzata dalla Jazz’on Parma Orchestra, comprende incontri dedicati al jazz e al dialogo tra musica, scienza e racconto. Si tratta di un ciclo di incontri che ha coinvolto appassionati e professionisti, offrendo un approfondimento su vari aspetti legati al mondo del jazz.