Settore giovanile L’Under 15 ne fa sei al Foggia E si prepara al big match

Nel campionato giovanile, l’Under 15 del Perugia ha ottenuto una vittoria schiacciante contro il Foggia, chiudendo la partita con un punteggio di 6-1. La squadra ha preso il comando fin dai primi minuti, terminando il primo tempo avanti di tre reti. La partita si è svolta con un ritmo intensamente offensivo, con il Perugia che ha dominato in tutte le fasi. Nei prossimi giorni, i giovani si prepareranno per un appuntamento importante.

Goleada del Perugia Under 15 nella sfida contro il Foggoa (6-1). Partita subito in discesa, con il primo tempo chiuso in vantaggio 3-0, grazie ad un avvio spumeggiante. Al 4? arriva subito il vantaggio del Perugia con Morresi, che sugli sviluppi di un calcio piazzato anticipa tutti e insacca. All’8? arriva il raddoppio con Capomagi, servito con un gran filtrante da Siroti. Proprio Siroti al 26? con un’altra bella giocata sigla con un gran sinistro dal limite il gol del 3-0. Nella ripresa i biancorossi chiudono i conti al 15?, siglando la quarta rete con Massaro, pescato da Crescenzi su corner. Al 31? il Foggia accorcia le distanze, con Melchionda.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Settore giovanile. L’Under 15 ne fa sei al Foggia. E si prepara al big match Notizie correlate Settore giovanile. Le Under del Grifo fanno sul serio. Il team di Romoli ne fa 5 all’AscoliUna doppietta che alza il morale e rimpingua la classifica quella messa a segno dalle formazioni Under 17 e Under 15 del Perugia. Leggi anche: K Sport Montecchio la ribalta con la Jesina. E si prepara al big match con la capolista Panoramica sull’argomento Temi più discussi: SETTORE GIOVANILE: ABOU ELEZZ CONVOCATO CON L’UNDER 17 DELL’EGITTO; LA SIR ECCELLE ANCHE NEL GIOVANILE: L’UNDER 17 È CAMPIONE REGIONALE!; Grande stagione per l'Olympic Morbegno; I risultati del Settore Giovanile rossonero: 11, 12, 13 e 15 aprile 2026. Giovani biancazzurri alla conquista delle finali: l’Under 19 vola agli spareggi, l’Under 17 fa la storiaFasano - Si prospetta un finale di stagione tutto da vivere anche per il settore giovanile biancazzurro, che continua a far registrare risultati importanti ... osservatoriooggi.it Settore Giovanile Milan, scatto di Baldo che blinda la zona playoff: le avversarie di Cresta e Parolo agli ottaviSettore Giovanile Milan, vittoria fondamentale per l'Under 17 di Baldo che si assicura un posto ai playoff: ecco chi incroceranno Cresta e Parolo agli ottavi di finale. Gli aggiornamenti ... milannews24.com La nostra intervista a Christian Puggioni, responsabile del settore giovanile della @sampdoria x.com Grandi traguardi per la Sir anche nel settore giovanile! https://www.sirsafetyperugia.it/new/la-sir-eccelle-anche-nel-giovanile-lunder-17-e-campione-regionale #BlockDevils - facebook.com facebook