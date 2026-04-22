Scandalo a Milano | prostitute e gas esilarante con 50 calciatori di serie A e altri clienti sportivi

Oggi si diffonde la notizia di un’indagine che coinvolge un gruppo di 50 calciatori di serie A e altri clienti sportivi in un caso che riguarda una rete di prostituzione e utilizzo di gas esilarante. La vicenda, ancora sotto inchiesta, ha generato numerose reazioni sui social, mentre le autorità continuano a raccogliere elementi e dettagli sulla vicenda. La notizia ha suscitato immediatamente attenzione e discussioni tra il pubblico.

2026-04-21 13:38:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: La Guardia di Finanza smantellata una rete accusata di sfruttamento della prostituzione e di gestione di eventi legati alla vita notturna chi avrebbe servito calciatori di alto livello, anche di Serie A con l’uso del “gas esilarante” come sostanza ricreativa, hanno confermato all’EFE questo martedì. Secondo La Gazzetta, circa cinquanta giocatori di Serie A, tra cui alcuni di Milan e Inter sono stati coinvolti come clienti. Si parla anche nelle indagini di a donna incinta a seguito dei suoi rapporti con uno di tali utilizzatori della rete di prostituzione.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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