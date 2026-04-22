Roma Massara appeso all’esito dello scontro Ranieri?Gasperini | in caso di addio parte la volata a tre

Da calcionews24.com 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In una giornata di tensione nel calcio italiano, si discute sull’esito dello scontro tra due allenatori di rilievo. La possibile partenza di uno dei direttori sportivi più noti apre a una corsa di mercato tra diversi club, pronti a intervenire in caso di cambiamenti. La situazione si fa sempre più incerta, con le decisioni che potrebbero influenzare il cammino delle squadre coinvolte nella prossima stagione.

Goretzka Milan, accelerata rossonera: il club spinge forte per il centrocampista del Bayern Monaco. Le ultime sulla trattativa Frey si racconta: «Vi spiego il no alla Juve e il sì all’Inter. Il doloroso addio alla Fiorentina e la malattia autoimmune.» Orban, rischio esclusione pesante: l’Hellas Verona valuta la fuori rosa e una maxi-multa. Cosa sta succedendo Goretzka Milan, accelerata rossonera: il club spinge forte per il centrocampista del Bayern Monaco. Le ultime sulla trattativa Cristiano Ronaldo e suo figlio insieme all’Al-Nassr? Scenario possibile: ecco cosa filtra sul futuro della coppia Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito.🔗 Leggi su Calcionews24.com

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