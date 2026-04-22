In una giornata di tensione nel calcio italiano, si discute sull’esito dello scontro tra due allenatori di rilievo. La possibile partenza di uno dei direttori sportivi più noti apre a una corsa di mercato tra diversi club, pronti a intervenire in caso di cambiamenti. La situazione si fa sempre più incerta, con le decisioni che potrebbero influenzare il cammino delle squadre coinvolte nella prossima stagione.

Goretzka Milan, accelerata rossonera: il club spinge forte per il centrocampista del Bayern Monaco. Le ultime sulla trattativa Frey si racconta: «Vi spiego il no alla Juve e il sì all’Inter. Il doloroso addio alla Fiorentina e la malattia autoimmune.» Orban, rischio esclusione pesante: l’Hellas Verona valuta la fuori rosa e una maxi-multa. Cosa sta succedendo Goretzka Milan, accelerata rossonera: il club spinge forte per il centrocampista del Bayern Monaco. Le ultime sulla trattativa Cristiano Ronaldo e suo figlio insieme all’Al-Nassr? Scenario possibile: ecco cosa filtra sul futuro della coppia Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Roma, Massara appeso all’esito dello scontro Ranieri?Gasperini: in caso di addio parte la volata a tre

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#Cafu sulla polemica #Ranieri- #Gasperini: "Caspita... Il calcio nel rettangolo di gioco segnato dalle quattro linee è così bello... Le polemiche non mi piacciono, a me piaceva giocare e ora piace il gioco, l'azione, la partita, il rispetto per gli avversari e il diverti x.com