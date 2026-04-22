Prima si vince poi si cambia E l' Inter sa già bene da dove ripartire

L'Inter si prepara alla fine della stagione, consapevole che dopo gli obiettivi raggiunti, sarà necessario ripensare il futuro della squadra. La fase attuale vede i nerazzurri concentrati sulla possibilità di conquistare sia lo scudetto che la Coppa Italia, ma il club ha già in mente i cambiamenti che arriveranno a stagione conclusa. La squadra sa di dover affrontare un nuovo ciclo, con eventuali rinnovamenti in vista.

Se solo cinque squadre fin qui hanno conquistato la doppietta Coppa Italia-scudetto (anche se alla Juventus l’impresa è riuscita in serie dal 2014 al 2018) si vede che non è la cosa più facile del mondo. Però non si offenderà il Como di Fabregas (che, anzi, nella parte dell’outsider ritrova lo spirito sbarazzino che lo ha portato in alto in questa stagione prima di cominciare a soffrire di vertigini), ma l’Inter di Chivu aveva sulla carta un’occasione ghiotta per portarsi sulla strada giusta. Si è smarrita a lungo, per colpa di un approccio inspiegabile, un primo tempo lento e presuntuoso (la malattia più grave che, a ondate, è tornata a colpire questo gruppo), giocatori arrivati chiaramente a fine corsa (Acerbi), ma alla fine, la strada, l’ha ritrovata.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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