Pinerolo il violoncellista della Scala chiude la stagione Ascolti

Il Teatro Sociale di Pinerolo si appresta a ospitare lunedì 27 aprile alle ore 20.30 il concerto conclusivo della stagione 'Ascolti', iniziata nell’ottobre 2025. La rassegna ha proposto 16 eventi, includendo artisti di fama internazionale e giovani talenti, e si conclude con un concerto del violoncellista della Scala. La serata rappresenta il momento finale di un ciclo di appuntamenti musicali che hanno coinvolto diverse espressioni artistiche nel corso dell’intera stagione.

Il Teatro Sociale di Pinerolo si prepara a ospitare, lunedì 27 aprile alle ore 20.30, il gran finale della stagione concertistica denominata ‘Ascolti’, un percorso iniziato nell’ottobre del 2025 che ha portato in città ben 16 appuntamenti con musicisti di rilievo internazionale e giovani talenti. La serata culminerà con l’evento intitolato La presenza del canto, dove l’Orchestra da Camera Accademia, ensemble rappresentativo della Fondazione Accademia di Musica di Pinerolo, suonerà sotto la guida del violoncellista Massimo Polidori, primo violoncellista solista del Teatro alla Scala di Milano. Un dialogo tra generazioni e stili musicali sul palcoscenico pinerolese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pinerolo, il violoncellista della Scala chiude la stagione Ascolti Notizie correlate Finale della stagione ‘ascolti’: Massimo Polidori e l’orchestra da camera accademia celebrano la grande musica a PineroloLa Stagione concertistica ‘Ascolti’, promossa dalla Fondazione Accademia di Musica di Pinerolo, si avvia verso un prestigioso momento conclusivo. La stagione della Scala: il ritorno dei Puritani, l’inedito Nixon in China e la tournée in OrienteMilano, 26 marzo 2026 – Tredici titoli d’opera, di cui più della metà nuove produzioni.