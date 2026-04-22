Pensione incassata stipendio pure | la Corte dei conti chiede 382mila euro a Renato Pizzuti — tutti i dettagli dell' inchiesta

Una nuova inchiesta riguarda un ex pubblico ufficiale, con un fascicolo aperto presso la procura regionale della Corte dei Conti della Campania. La vicenda si concentra su un pagamento di circa 382mila euro, relativo a una pensione e a uno stipendio percepiti contemporaneamente. La Commissione ha avviato verifiche approfondite per chiarire le eventuali irregolarità legate a questa situazione. Le indagini sono ancora in corso, e al momento non sono stati emessi ulteriori provvedimenti.