Orban rischio esclusione pesante | l’Hellas Verona valuta la fuori rosa e una maxi?multa Cosa sta succedendo

Il difensore ungherese si trova in difficoltà con il club e potrebbe essere escluso dalla rosa o ricevere una multa significativa. La società sta valutando provvedimenti disciplinari riguardo al suo comportamento e alla sua posizione all’interno della squadra. La situazione si sta delineando come una delle più complicate della stagione per il giocatore e il club, che stanno definendo le misure da adottare.

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