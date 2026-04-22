Operaio in nero gravissimo dopo un infortunio sul lavoro il titolare simula sia stato investito

Un operaio impiegato in nero ha subito un grave infortunio sul lavoro, mentre il titolare di una ditta di autotrasporti è stato denunciato per aver simulato un incidente stradale. Secondo le indagini, il titolare avrebbe ideato un episodio di investimento per nascondere l’infortunio dell’operaio, che lavorava senza contratto. La vicenda è sotto esame delle autorità competenti, che hanno avviato le procedure legali del caso.

Il titolare di una ditta di autotrasporti è stato denunciato perché avrebbe inscenato un incidente stradale per coprire un infortunio sul lavoro. L’indagine, ad opera degli agenti dell’unità di infortunistica stradale della polizia municipale di Napoli, si è mossa tra il capoluogo partenopeo e.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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