Magistratura iraniana smentisce Trump | ‘non si sono donne a rischio impiccagione’

La magistratura iraniana ha smentito le affermazioni dell'ex presidente degli Stati Uniti, secondo cui donne sarebbero a rischio impiccagione nel paese. In un comunicato ufficiale, il sistema giudiziario ha dichiarato che tali notizie sono false e che non ci sono condanne di questo tipo in corso. La dichiarazione si aggiunge alle recenti precisazioni delle autorità locali riguardo a presunte violazioni dei diritti umani, che vengono respinte come infondate dalla magistratura.

La magistratura iraniana ha smentito che otto donne siano a rischio di messa a morte, dopo che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, aveva chiesto clemenza a loro favore “Trump è stato nuovamente fuorviato da notizie false”, afferma il sito ufficiale della magistratura, Mizan Online. “Delle donne che si sosteneva fossero in procinto di essere giustiziate, alcune sono state rilasciate, mentre altre affrontano accuse che, se le condanne venissero confermate, comporterebbero al massimo pene detentive”, afferma il sito. Trump aveva in precedenza dichiarato sui social media che la liberazione delle donne potrebbe favorire l’Iran nei negoziati, condividendo un post secondo cui otto donne siano a rischio impiccagione.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Magistratura iraniana smentisce Trump: ‘non si sono donne a rischio impiccagione’ Guerra Iran-Usa vicina Trump: «Non ho ancora deciso» Notizie correlate Trump all’Iran: ‘liberate le 8 donne destinate all’impiccagione’WASHINGTON, 21 APR – Donald Trump invita Teheran a rilasciare otto donne iraniane prossime a essere giustiziate per impiccagione. Trump all'Iran, 'liberate otto giovani donne destinate all'impiccagione'Donald Trump invita Teheran a rilasciare otto donne iraniane prossime a essere giustiziate per impiccagione.