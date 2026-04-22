Alle ore 10:00 è iniziata la copertura in diretta della tappa del Tour of the Alps, mentre nel pomeriggio è prevista la trasmissione della gara femminile della Freccia Vallone. Attualmente, i corridori in fuga hanno un vantaggio superiore ai tre minuti sul gruppo principale. Gli aggiornamenti sono disponibili tramite il link dedicato, con commenti in tempo reale sulla situazione di corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE DALLE 15.00 13:39 Sette campioni nazionali sono al via della corsa: Tim Wellens, George Bennett, Mauro Schmid, Dorian Godon, Andreas Leknessund, Georg Zimmerman e Ivan Romeo. 13:36 Il vantaggio dei fuggitivi si dilata a 3’01”. 13:33 Sono stati già percorsi i primi settanta chilometri. 13:31 La temperatura corrente è di tredici gradi. 13:28 I fuggitivi si avvicinano alla Côte de Hermanne (2.1km al 5,5%) 13:25 Un drappello di sei uomini è al comando della corsa: Sjoerd Bax (Pinarello Q36.5 Pro...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Freccia Vallone 2026 in DIRETTA: il vantaggio dei fuggitivi supera i 3?

Notizie correlate

LIVE Freccia Vallone 2026 in DIRETTA: i fuggitivi consolidano il vantaggioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.

Leggi anche: LIVE Freccia del Brabante 2026 in DIRETTA: il gruppo controlla l’azione dei fuggitivi

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: DIRETTA Freccia Vallone 2026 LIVE; Freccia Vallone 2026, il Muro è senza padrone: Seixas sfida tutti a Huy; Dove vedere in tv la Freccia Vallone 2026: orario, canale in chiaro, streaming; Freccia Vallone 2026: percorso, favoriti e dove vederla in TV e streaming.

LIVE Freccia Vallone 2026 in DIRETTA: i corridori si avvicinano alla fase più impegnativa della corsaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE ... oasport.it

LIVE Freccia Vallone femminile 2026 in DIRETTA: Vollering contro tutte, aggiornamenti dalle 15.00CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.50 ... oasport.it

Ci siamo! È tempo di Freccia Vallone: la classifica belga torna protagonista come sequel dell’Amstel Gold Race e aperitivo della Liegi-Bastogne-Liegi Senza il campione uscente Tadej Pogacar e neanche Remco Evenepoel, vedremo se il baby-fenome - facebook.com facebook

Pronti per le emozioni della Freccia Vallone #FlecheWallonne x.com