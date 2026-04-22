Il 25 aprile, ingresso gratuito in tre meravigliosi musei veneziani

Voli cancellati per caro carburante, l’Ue apre ai risarcimentiMicrosoft, evento gratuito sull’IA per docenti e dirigenti: incontri ...AccelerateEu, la risposta dell’Ue alla crisi energetica: ecco le ...Le star hollywoodiane brillano all’inaugurazione di "RH Milan, The ...Frana a Trivigno: sopralluogo del presidente della Basilicata OggiGarlasco, la dichiarazione a sorpresa della vicina di casa dei Poggi: ...Sanità, presunto danno erariale, c’è anche l’ex manager Moscati ...Calciomercato Milan, è Gila il prescelto per la difesa: Tare accelera ...Cina, la truffa delle “torte fantasma”: pasticcerie inesistenti hanno ...Casalnuovo, 18enne fermato con droga: in casa anche “cocaina rosa”, ...Da calciatore di Serie A ad autista Uber: la nuova vita dell’ex ...“Colpire il mondo reale”, smantellata la rete suprematista che ...“Cosa c’è nel pc di Chiara”. Garlasco, la scoperta dei consulenti tra ...“Non lo sapete ma lei…”. Grande Fratello Vip, il retroscena di ...Guidi Car e il modo in cui cambia il rapporto con l’autoCon Fielmann a Maiorca sognando l'estate“Mi hanno querelata”: Luciana Littizzetto nei guai, cosa rischia dopo ...“Stavano per farlo insieme”. Anna giù dal balcone coi figli, la ...Starmer torna a respingere le accuse sul caso Mandelson, 'non mi ...Via libera al prestito Ue da 90 miliardi di euro all'UcrainaIl Libano chiederà a Israele una proroga di un mese della treguaBresh, sold out anche il quarto e ultimo appuntamento di Mare Nostrum ...Ryan Reynolds e il futuro di Deadpool: «Non credo che lo rimetterò ...Notte Bianca a Codogno: Ruggeri accende la piazza il 4 luglioVentimiglia onora Pertini: proposta per celebrare il simbolo della ...Demi Moore conquista Lancôme: il nuovo volto della longevitàSettimana Verde: 60.000 volontari e 45 quintali di rifiuti rimossiOroscopo 23 aprile: Pesci vincenti e svolte per Bilancia e AcquarioUK, stop definitivo al tabacco: la legge che cambia il futuroParadiso delle Signore: Umberto lancia l’ultimatum, Matteo sfida OdileRoma, piano Alajbegovic: Massara e l’appoggio di Dzeko e PjanicEurovision, 1000 musicisti contro Israele: scoppia il boicottaggioNuove rotte musicali: 5 album tra sperimentazione e nuovi suoniCRAVE-N: il desiderio esplode al Teatro Cometa OffBologna-Roma: emergenza Italiano. Quattro titolari ancora ai box a ...Corriere dello Sport – Per il Milan c’è Tiago Gabriel dopo GilaBurnley-Man City: formazioni, statistiche e anteprime, canale TV, ...ISOLA DEI FAMOSI NEL CAOS: BELEN INSIDIATA DA DUE STAR, CAST IN ALTO ...Marina si scaglia contro Davide a Uomini e Donne: “Mi hai fatta ...Domenica la Liegi-Bastogne-Liegi. Pogacar, Evenepoel e Seixas: in tre ...Tour of the Alps, maxi caduta nella terza tappa. Anche Finn costretto ...Juventus, Vlahovic e l’intreccio con Lewandowski: “È il piano B per ...Le voci sulla chiusura di Chi, il tour di Calenda e le altre pilloleUcraina, prestito a Kiev e sanzioni a Mosca: c’è un primo ok degli ...Passeggiata "Bione: il fiume e la seta" tra i quartieri di ...Presentata la proposta per istituire a Foggia la figura del ‘Garante ...Furti di acqua e energia elettrica, a Librino la polizia denuncia 30 ...“Al centro dell’aula dalla Prima Repubblica a oggi”, Casini si ...Percorsi sensoriali nel Giardino Inglese della Reggia di CasertaPergolesi secondo Bach, il concerto al SantuarioItalian Photo Video Print, il mondo delle immagini in fiera all'A1 ...Beccato dai carabinieri mentre spinge a mano la moto rubataJuventini e milanisti uniti per Jonas: una serata di solidarietà ...Il gestore non dà l'allarme dopo la rissa: chiuso un locale in centroGambizzato il titolare di una sala scommesse di Velletri: ...Tragedia a Catanzaro: Anna Democrito si lancia dal terzo piano con i ...Vincenzo Iannitti ucciso dall’amico Viktor Oratoriu, il killer ...Bambini ucraini costretti a combattere o rinchiusi negli ospedali ...Andrea Sciorilli ucciso con un’ascia dal padre per un corso di ...Scopre i video dello stupro della madre disabile sul cellulare della ...Il dramma silenzioso dei cattolici in Cina: dodici milioni di fedeli ...Sigarette elettroniche, l’operazione Jco Vape colpisce il mercato ...Hai sempre sognato di mandare l’uomo sulla Luna? 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Le ultimissime sulle ...Elettra Lamborghini sulla sua intervista a Belve: “Non mi è piaciuta… ...“A Roma voglio il pubblico come motivazione, non come fattore di ...“Serena Mollicone morta per asfissia dopo trauma cranico”, la perizia ...Ilva, cassa integrazione fino a marzo 2027 e da ottobre mancheranno i ...Finge un malore per disfarsi della cocaina, gli agenti lo scoprono e ...Caminata si tinge di petali: l’infiorata che anima il borgoRimini sfida il destino a Formello: tutto per la Serie ASorpresa a Panicale: 30.000 euro con una giocata da soli 2,50 euroPiacenza: 39 nuovi infermieri pronti a rivoluzionare le curePrevenzione seno a Verona: visite gratuite e nuovi percorsi AOUILevanto, il 25 aprile tra fede e musica: la memoria che unisce il ...Pignataro Maggiore piange Massimo Marcello: addio a un pilastro localeETRA trasforma i rifiuti in risorse: l’economia circolare nel VenetoNapoli, polemica sul 25 aprile: il PD critica l’evento sulla ...Svolta oncologica: il ricercatore sardo che sfida il tumore renaleSpartan Race Italia 2026: la corsa più iconica al mondo inaugura la ...Bologna-Roma: Gasperini ritrova Rensch. Infermeria vuota verso il ...Influencer, la carica dei 40mila: dalla moda al food, fatturano in ...Il 25 aprile, ingresso gratuito in tre meravigliosi musei venezianiVia libera al dragaggio del porto canale: fondali più sicuri per la ...Fratelli d'Italia, clima rovente a Riccione. Gli iscritti: "Mignani ...Talamello, manutenzione sul ponte d’accesso: intervento da 40 mila ...Lungomare del Sole: al via il trapianto di 34 tamerici ricollocate ...Incidente in mare a Viserbella mentre fa il bagno, grave un 18enne: ...In Brianza un nuovo parco dell'acqua: il polmone verde che difende la ...Le immagini dell'alba e del tramonto su Abbadia conquistano tuttiAdunata Alpini e scuole chiuse, anche Usb protesta: "Città off limits ...Ceccano piange Antonio Zaccini, generale e figura simbolo ...Lutto in città: addio al frutticoltore d’avanguardia che ha diretto ...Granchio blu, la sfida si gioca in acqua: arriva la ‘Blue farm’ anti ...Anche il Comune di Ortona dà il via libera alla “Rottamazione ...We Beach Catania, presentata la nuova stagione sportivaTentato omicidio a Biancavilla, 38enne aggredito a colpi di sgabello: ...Uccio De Santis ad Agrigento: “Sul palco parlo di sanità, ritardi e ...Emergenza posidonia a Porto Palo, il sindaco Clemente resta in ...“Napoli Tattoo Expo”, dal 29 al 31 maggio la rassegna dedicata al ...La tv russa insulta la Meloni: «Idiota e put...»Undici scienziati USA morti o scomparsi, si teme per sicurezza ...David Coulthard scettico sulle possibilità di Kimi Antonelli di ...Calciomercato Milan, sei colpi per Allegri: si parla di Cambiaso, ...Accordo Ue-Israele, bocciata la proposta di sospendere l’intesa. ...La campionessa olimpica ha calcato il tappeto rosso dei "Laureus ...Bologna vs Roma, trentaquattresima giornata Serie A 2025/2026: le ...Camila Giorgi di nuovo in campo dopo il ritiro: “Nel 2027 torno a ...Contro il granchio blu nasce la Blue-Farm: Unife in campo per salvare ...Playoff Nba: Trail Blazers e Sixers sorprendono a domicilio Spurs e ...Depurazione in Sicilia: l'impianto di Tono a Messina e quello di Capo ...Al via il Bonus nuovi nati: contributo di mille euroI piccoli reattori modulari rilanciano il nucleare nel dibattito ...Approvato il Documento di finanza pubblica, Pil 2026-2027 al ribasso ...Juventus: Kalulu al centro del progettoGiorgetti e i conti in tempo di guerra: «Se l’Europa non ci aiuta, ...Banche, Corbelletto (Intesa SP): con quantum computing soluzioni più ...Il robot che lava e aspira di ultima generazione è un sogno, di nome ...Dal 14 maggio al cinema “La festa é finita” – (Classe Moyenne) con ...Roma, dal 29 aprile all’ Antigallery ‘Il volto e la maschera’Max Tonetto, da giocatore della Roma a autista Uber: ecco il motivoTaylor Swift spiazza tutti: invita Zoë Kravitz al matrimonio (e ...ELETTRA LAMBORGHINI SI SFOGA DOPO BELVE: “NON AVREI DOVUTO ACCETTARE”Riccardi: “Provinciali, scarsa qualità politica delle candidature. ...Rinnovo Calhanoglu, il turco giura fedeltà all’Inter: sempre più ...Juventus, i bomber a sorpresa per superare le difficoltà in attacco: ...Nell'incontro tra spie dove morì la triestina Tiziana Barnobi si ...Briritmica conquista in Belgio la scena internazionale alla 4th Forza ...Como, lavoro nero e abusi edilizi nel cantiere: maxi stangata da ...ArtiGiano Diffuso 2026: il teatro che abita i luoghi e guarda al ...Truffe milionarie all’estero, arrestato nella sua casa di Villa ...Sincro, le ragazze di Novara incantano in Piemonte: tutti i successi ...Più polizia (anche a cavallo) nei parchi di Milano e controlli ...Paura a Galatone: divampa il rogo in un deposito di materiale ...Contrabbando di tabacco: sequestrata una tonnellata di pakistano ...Sola (M5): “Subito risposte sul polverone che dall'ex cementificio ha ...Ricostruzione post alluvione, lavori per oltre 400 mila euro: al via ..."Adotta un Musicista", largo agli under 16: un weekend di sinfonie ...Furto choc ad Apricena: rubato camion con le luminarie della festa ...Manutenzione rete idrica a Corato, stop all’acqua: orari e punti ...
Il 25 aprile, ingresso gratuito in tre meravigliosi musei veneziani

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In occasione della Festa della Liberazione, sabato 25 aprile, i Musei archeologici nazionali di Vene... ► veneziatoday.it

ELETTRA LAMBORGHINI SI SFOGA DOPO BELVE: “NON AVREI DOVUTO ACCETTARE”

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Belve vola negli ascolti ma una delle intervistate si rivede in tv e boccia completamente la sua par... ► bubinoblog

Influencer, la carica dei 40mila: dalla moda al food, fatturano in media 21mila euro all’anno

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(Adnkronos) – A un anno dall’introduzione del codice Ateco per gli influencer, in Italia si contano ... ► webmagazine24.it

Settimana Verde: 60.000 volontari e 45 quintali di rifiuti rimossi

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La mobilitazione ecologica che ha coinvolto l’intero territorio nazionale si è conclusa oggi, 22 a... ► ameve.eu

Dall’isoprene ai vigili del fuoco, ecco come cambiano le regole Ue per proteggere i lavoratori: “120mila diagnosi di cancro ogni anno”

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Nuovi valori limite per le sostanze chimiche utilizzate nell’industria delle batterie, dell’acciaio,... ► notizie.com

“Serena Mollicone morta per asfissia dopo trauma cranico”, la perizia della anatomopatologa Cattaneo anche nel processo d’appello bis

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A distanza di quattro anni dal deposito e successiva discussione nel processo di primo grado, la pe... ► ilfattoquotidiano.it

Dal 14 maggio al cinema “La festa é finita” – (Classe Moyenne) con Laure Calamy

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DAL 14 MAGGIO IN SALA “LA FESTA È FINITA” – “CLASSE MOYENNE” IL NUOVO FILM CON LAURE CALAMY Dopo ... ► romadailynews.it

“Cosa c’è nel pc di Chiara”. Garlasco, la scoperta dei consulenti tra i file

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A quasi vent’anni dal delitto che ha sconvolto l’opinione pubblica italiana, il caso Garlasco conti... ► caffeinamagazine.it

Tragedia a Catanzaro: Anna Democrito si lancia dal terzo piano con i tre figli. Morti due bambini, una è gravissima: “Un dolore immenso”

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Si getta dal terzo piano di uno stabile insieme ai suoi tre figli: tragedia nella notte a Catanzaro... ► notizie.com

Lungomare del Sole: al via il trapianto di 34 tamerici ricollocate lungo i viali Torino e Giacosa

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Hanno preso il via le operazioni di espianto di alcune tamerici lungo viale Torino, nell’ambito dei ... ► riminitoday.it

Juventus, Vlahovic e l’intreccio con Lewandowski: “È il piano B per l’attacco”

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Rimane incerto il destino alla Juve del centravanti serbo, che senza rinnovo si libererebbe a param... ► calciomercato.it

Uccio De Santis ad Agrigento: “Sul palco parlo di sanità, ritardi e rincari, ma l’Italia resta unica”

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Arriva ad Agrigento con un titolo che è già una domanda e, allo stesso tempo, una direzione da prend... ► agrigentonotizie.it

Talamello, manutenzione sul ponte d’accesso: intervento da 40 mila euro

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Sono partiti questa settimana i lavori di manutenzione ordinaria al ponte di accesso a Talamello, lu... ► riminitoday.it

Adunata Alpini e scuole chiuse, anche Usb protesta: "Città off limits per chi la abita, ma aperta ai militari"

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Genova si prepara a ospitare la 97esima Adunata Nazionale degli Alpini in previsione dall'8 al 10 ma... ► genovatoday.it

“Napoli Tattoo Expo”, dal 29 al 31 maggio la rassegna dedicata al mondo del tatuaggio e della cultura urban

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NAPOLI – Torna la “Napoli Tattoo Expo”. La terza edizione si prepara a trasformare dal 29 al 31 mag... ► primacampania.it

“Al centro dell’aula dalla Prima Repubblica a oggi”, Casini si racconta alla Reggia di Caserta

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Lunedì, 27 aprile 2026, alle 18, presso la Sala Romanelli della Reggia di Caserta, avrà luogo la pre... ► casertanews.it

“A Roma voglio il pubblico come motivazione, non come fattore di stress”: Musetti è già carico per gli Internazionali

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A Montecarlo la sconfitta al secondo turno contro Valentin Vacherot, a Barcellona un buon torneo, c... ► ilfattoquotidiano.it

Incidente in mare a Viserbella mentre fa il bagno, grave un 18enne: trasferito in elicottero al Bufalini

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Sono ore di grande angoscia e apprensione per un ragazzo di 18 anni, di origini serbe, ospite in cit... ► riminitoday.it

Riccardi: “Provinciali, scarsa qualità politica delle candidature. Manfredonia non conta nulla. L’opposizione interpretata da soli due consiglieri”

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Riccardi: "Provinciali, scarsa qualità politica delle candidature. Manfredonia non conta nulla.... ► ilsipontino.net

Il dramma silenzioso dei cattolici in Cina: dodici milioni di fedeli sotto la morsa della repressione e della sorveglianza ideologica

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Le autorità cinesi stanno intensificando la pressione sulle comunità cattoliche clandestine affinché... ► notizie.com

Vincenzo Iannitti ucciso dall’amico Viktor Oratoriu, il killer confessa ma resta “freddo” e impassibile: è mistero sul movente dell’omicidio

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Due coltellate al termine di una lite. Così il 19enne di origine romena Viktor Oratoriu ha confessat... ► notizie.com

Sigarette elettroniche, l’operazione Jco Vape colpisce il mercato nero. L’allarme: “Sostanze tossiche nei liquidi non regolamentati”

Sigarette elettroniche, l’operazione Jco Vape colpisce il mercato nero. L’allarme: “Sostanze tossiche nei liquidi non regolamentati”

L’operazione doganale congiunta denominata Jco Vape ha portato al sequestro di oltre 94 milioni di p... ► notizie.com

Con Fielmann a Maiorca sognando l

Con Fielmann a Maiorca sognando l'estate

Uno scenario di serenità assoluta in cui la nuova linea eyewear diventa un manifesto di ottimismo e ... ► vanityfair.it

“Mi hanno querelata”: Luciana Littizzetto nei guai, cosa rischia dopo la denuncia dell’Esercito

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Personaggi Tv, Luciana Littizzetto ha ricostruito in un’intervista al Corriere della Sera due aspet... ► tvzap.it

Presentata la proposta per istituire a Foggia la figura del ‘Garante per il benessere e la tutela degli animali"

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Portare Foggia al centro del dibattito nazionale sulla tutela dei diritti degli esseri viventi. Con ... ► foggiatoday.it

La campionessa olimpica ha calcato il tappeto rosso dei "Laureus World Sports Awards" 2026 di Madrid con il nuovo compagno James Mbaye

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La sciatrice azzurra, due ori olimpici a Milano Cortina 2026, Federica Brignone ha scelto una corni... ► iodonna.it

Anticipazioni “Grande Fratello Vip”, 22 aprile: il confronto di fuoco tra Antonela Elia e Paola Caruso

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Nuovo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e con... ► metropolitanmagazine

Pergolesi secondo Bach, il concerto al Santuario

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Domenica 26 aprile alle 19, il Santuario Maria Santissima di Casaluce, in Piazza Castello, ospiterà ... ► casertanews.it

Beccato dai carabinieri mentre spinge a mano la moto rubata

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A Castel Volturno, in via Fiume Tevere, i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno d... ► casertanews.it

Corriere dello Sport – Per il Milan c’è Tiago Gabriel dopo Gila

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2026-04-22 09:29:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del CdS... ► justcalcio.com

Lutto in città: addio al frutticoltore d’avanguardia che ha diretto per anni Coldiretti

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Cordoglio per la scomparsa di Roberto Giori da parte di Coldiretti Ferrara. Giori era associato con ... ► ferraratoday.it

Accordo Ue Israele, bocciata la proposta di sospendere l’intesa. L’Europa si spacca, chi è favorevole e chi no

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Roma, 22 aprile 2026 – Martedì 21 aprile, durante la riunione del Consiglio a Lussemburgo, i minist... ► quotidiano.net

Undici scienziati USA morti o scomparsi, si teme per sicurezza nazionale. NASA: “Collaboriamo con FBI”

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In pochi anni circa una dozzina di scienziati degli Stati Uniti sono morti o scomparsi, alcuni in ci... ► fanpage.it

Calciomercato Milan, è Gila il prescelto per la difesa: Tare accelera per portare il centrale della Lazio a Milanello

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Calciomercato Milan, SOS numero 9: Allegri traccia l’identikit del nuovo attaccante. 4 nomi per il g... ► calcionews24.com

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Negli ultimi anni, il rapporto con l’automobile è cambiato profondamente. Oggi non si sceglie più u... ► laprimapagina.it

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Il consigliere comunale M5S Paolo Sola annuncia una interrogazione urgente, che presenterà nel pross... ► ilpescara.it

Demi Moore conquista Lancôme: il nuovo volto della longevità

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L’attrice Demi Moore, protagonista di una stagione professionale estremamente intensa, è stata uff... ► ameve.eu

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In occasione della celebrazione mondiale dedicata alla protezione del pianeta, avvenuta questo mer... ► ameve.eu

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La terza tappa del Tour of the Alps inizia col botto, nel vero senso della parola. Dopo due chilomet... ► gazzetta.it

Nuova vita per il Voltone del Podestà di Bologna, restauro da oltre 800mila euro: quali sono gli interventi

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Sono venti i giovani talenti in gara per la 22esima edizione di “Adotta un Musicista”, concorso rise... ► forlitoday.it

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Il volto della Notte Bianca di Codogno sta per essere svelato, con un nome di spicco che promette ... ► ameve.eu

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Un fronte di circa mille musicisti, tra cui spiccano nomi del calibro di Waters e Gabriel, ha lanc... ► ameve.eu

Spartan Race Italia 2026: la corsa più iconica al mondo inaugura la stagione a Orte, Roma

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Orte – Fango, tenacia e storia: le aspre colline di Orte fanno da scenario alla Spartan Race, la ga... ► ilfaroonline.it

Burnley Man City: formazioni, statistiche e anteprime, canale TV, live streaming online e pronostico della Premier League

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Controlli della polizia a Librino in alcune attività commerciali. Durante l'attività di verifica un ... ► cataniatoday.it

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