Calciomercato Milan, i rossoneri non mollano Goretzka: filtra ottimismo pianetamilan.it
Frana a Trivigno: sopralluogo del presidente della Basilicata Oggi noinotizie.it
Virtus Matera a Messina: sfida decisiva per blindare il primato ameve.eu
Tour of the Alps, maxi caduta nella terza tappa. Anche Finn costretto al ritiro gazzetta.it
Terribile rapina a Genova, così due turisti sono stati picchiati e derubati: 8 arresti virgilio.it
Criminal Record 2: complotto e nuove alleanze tra Capaldi e Jumbo ameve.eu
Il 25 aprile, ingresso gratuito in tre meravigliosi musei veneziani
In occasione della Festa della Liberazione, sabato 25 aprile, i Musei archeologici nazionali di Vene... ► veneziatoday.it
ELETTRA LAMBORGHINI SI SFOGA DOPO BELVE: “NON AVREI DOVUTO ACCETTARE”
Belve vola negli ascolti ma una delle intervistate si rivede in tv e boccia completamente la sua par... ► bubinoblog
Influencer, la carica dei 40mila: dalla moda al food, fatturano in media 21mila euro all’anno
(Adnkronos) – A un anno dall’introduzione del codice Ateco per gli influencer, in Italia si contano ... ► webmagazine24.it
Settimana Verde: 60.000 volontari e 45 quintali di rifiuti rimossi
La mobilitazione ecologica che ha coinvolto l’intero territorio nazionale si è conclusa oggi, 22 a... ► ameve.eu
Dall’isoprene ai vigili del fuoco, ecco come cambiano le regole Ue per proteggere i lavoratori: “120mila diagnosi di cancro ogni anno”
Nuovi valori limite per le sostanze chimiche utilizzate nell’industria delle batterie, dell’acciaio,... ► notizie.com
“Serena Mollicone morta per asfissia dopo trauma cranico”, la perizia della anatomopatologa Cattaneo anche nel processo d’appello bis
A distanza di quattro anni dal deposito e successiva discussione nel processo di primo grado, la pe... ► ilfattoquotidiano.it
Dal 14 maggio al cinema “La festa é finita” – (Classe Moyenne) con Laure Calamy
DAL 14 MAGGIO IN SALA “LA FESTA È FINITA” – “CLASSE MOYENNE” IL NUOVO FILM CON LAURE CALAMY Dopo ... ► romadailynews.it
“Cosa c’è nel pc di Chiara”. Garlasco, la scoperta dei consulenti tra i file
A quasi vent’anni dal delitto che ha sconvolto l’opinione pubblica italiana, il caso Garlasco conti... ► caffeinamagazine.it
Tragedia a Catanzaro: Anna Democrito si lancia dal terzo piano con i tre figli. Morti due bambini, una è gravissima: “Un dolore immenso”
Si getta dal terzo piano di uno stabile insieme ai suoi tre figli: tragedia nella notte a Catanzaro... ► notizie.com
Lungomare del Sole: al via il trapianto di 34 tamerici ricollocate lungo i viali Torino e Giacosa
Hanno preso il via le operazioni di espianto di alcune tamerici lungo viale Torino, nell’ambito dei ... ► riminitoday.it
Juventus, Vlahovic e l’intreccio con Lewandowski: “È il piano B per l’attacco”
Rimane incerto il destino alla Juve del centravanti serbo, che senza rinnovo si libererebbe a param... ► calciomercato.it
Uccio De Santis ad Agrigento: “Sul palco parlo di sanità, ritardi e rincari, ma l’Italia resta unica”
Arriva ad Agrigento con un titolo che è già una domanda e, allo stesso tempo, una direzione da prend... ► agrigentonotizie.it
Talamello, manutenzione sul ponte d’accesso: intervento da 40 mila euro
Sono partiti questa settimana i lavori di manutenzione ordinaria al ponte di accesso a Talamello, lu... ► riminitoday.it
Adunata Alpini e scuole chiuse, anche Usb protesta: "Città off limits per chi la abita, ma aperta ai militari"
Genova si prepara a ospitare la 97esima Adunata Nazionale degli Alpini in previsione dall'8 al 10 ma... ► genovatoday.it
“Napoli Tattoo Expo”, dal 29 al 31 maggio la rassegna dedicata al mondo del tatuaggio e della cultura urban
NAPOLI – Torna la “Napoli Tattoo Expo”. La terza edizione si prepara a trasformare dal 29 al 31 mag... ► primacampania.it
“Al centro dell’aula dalla Prima Repubblica a oggi”, Casini si racconta alla Reggia di Caserta
Lunedì, 27 aprile 2026, alle 18, presso la Sala Romanelli della Reggia di Caserta, avrà luogo la pre... ► casertanews.it
“A Roma voglio il pubblico come motivazione, non come fattore di stress”: Musetti è già carico per gli Internazionali
A Montecarlo la sconfitta al secondo turno contro Valentin Vacherot, a Barcellona un buon torneo, c... ► ilfattoquotidiano.it
Incidente in mare a Viserbella mentre fa il bagno, grave un 18enne: trasferito in elicottero al Bufalini
Sono ore di grande angoscia e apprensione per un ragazzo di 18 anni, di origini serbe, ospite in cit... ► riminitoday.it
Riccardi: “Provinciali, scarsa qualità politica delle candidature. Manfredonia non conta nulla. L’opposizione interpretata da soli due consiglieri”
Riccardi: "Provinciali, scarsa qualità politica delle candidature. Manfredonia non conta nulla.... ► ilsipontino.net
Il dramma silenzioso dei cattolici in Cina: dodici milioni di fedeli sotto la morsa della repressione e della sorveglianza ideologica
Le autorità cinesi stanno intensificando la pressione sulle comunità cattoliche clandestine affinché... ► notizie.com
Vincenzo Iannitti ucciso dall’amico Viktor Oratoriu, il killer confessa ma resta “freddo” e impassibile: è mistero sul movente dell’omicidio
Due coltellate al termine di una lite. Così il 19enne di origine romena Viktor Oratoriu ha confessat... ► notizie.com
Sigarette elettroniche, l’operazione Jco Vape colpisce il mercato nero. L’allarme: “Sostanze tossiche nei liquidi non regolamentati”
L’operazione doganale congiunta denominata Jco Vape ha portato al sequestro di oltre 94 milioni di p... ► notizie.com
Con Fielmann a Maiorca sognando l'estate
Uno scenario di serenità assoluta in cui la nuova linea eyewear diventa un manifesto di ottimismo e ... ► vanityfair.it
“Mi hanno querelata”: Luciana Littizzetto nei guai, cosa rischia dopo la denuncia dell’Esercito
Personaggi Tv, Luciana Littizzetto ha ricostruito in un’intervista al Corriere della Sera due aspet... ► tvzap.it
Presentata la proposta per istituire a Foggia la figura del ‘Garante per il benessere e la tutela degli animali"
Portare Foggia al centro del dibattito nazionale sulla tutela dei diritti degli esseri viventi. Con ... ► foggiatoday.it
La campionessa olimpica ha calcato il tappeto rosso dei "Laureus World Sports Awards" 2026 di Madrid con il nuovo compagno James Mbaye
La sciatrice azzurra, due ori olimpici a Milano Cortina 2026, Federica Brignone ha scelto una corni... ► iodonna.it
Anticipazioni “Grande Fratello Vip”, 22 aprile: il confronto di fuoco tra Antonela Elia e Paola Caruso
Nuovo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e con... ► metropolitanmagazine
Pergolesi secondo Bach, il concerto al Santuario
Domenica 26 aprile alle 19, il Santuario Maria Santissima di Casaluce, in Piazza Castello, ospiterà ... ► casertanews.it
Beccato dai carabinieri mentre spinge a mano la moto rubata
A Castel Volturno, in via Fiume Tevere, i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno d... ► casertanews.it
Corriere dello Sport – Per il Milan c’è Tiago Gabriel dopo Gila
2026-04-22 09:29:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del CdS... ► justcalcio.com
Lutto in città: addio al frutticoltore d’avanguardia che ha diretto per anni Coldiretti
Cordoglio per la scomparsa di Roberto Giori da parte di Coldiretti Ferrara. Giori era associato con ... ► ferraratoday.it
Accordo Ue Israele, bocciata la proposta di sospendere l’intesa. L’Europa si spacca, chi è favorevole e chi no
Roma, 22 aprile 2026 – Martedì 21 aprile, durante la riunione del Consiglio a Lussemburgo, i minist... ► quotidiano.net
Undici scienziati USA morti o scomparsi, si teme per sicurezza nazionale. NASA: “Collaboriamo con FBI”
In pochi anni circa una dozzina di scienziati degli Stati Uniti sono morti o scomparsi, alcuni in ci... ► fanpage.it
Calciomercato Milan, è Gila il prescelto per la difesa: Tare accelera per portare il centrale della Lazio a Milanello
Calciomercato Milan, SOS numero 9: Allegri traccia l’identikit del nuovo attaccante. 4 nomi per il g... ► calcionews24.com
Guidi Car e il modo in cui cambia il rapporto con l’auto
Negli ultimi anni, il rapporto con l’automobile è cambiato profondamente. Oggi non si sceglie più u... ► laprimapagina.it
Sola (M5): “Subito risposte sul polverone che dall'ex cementificio ha raggiunto case e attività, i cittadini sono preoccupati"
Il consigliere comunale M5S Paolo Sola annuncia una interrogazione urgente, che presenterà nel pross... ► ilpescara.it
Demi Moore conquista Lancôme: il nuovo volto della longevità
L’attrice Demi Moore, protagonista di una stagione professionale estremamente intensa, è stata uff... ► ameve.eu
ETRA trasforma i rifiuti in risorse: l’economia circolare nel Veneto
In occasione della celebrazione mondiale dedicata alla protezione del pianeta, avvenuta questo mer... ► ameve.eu
Tour of the Alps, maxi caduta nella terza tappa. Anche Finn costretto al ritiro
La terza tappa del Tour of the Alps inizia col botto, nel vero senso della parola. Dopo due chilomet... ► gazzetta.it
Nuova vita per il Voltone del Podestà di Bologna, restauro da oltre 800mila euro: quali sono gli interventi
Bologna, 22 aprile 2026 - Nuova vita per il Voltone del Podestà, attraverso un restauro e la nuova ... ► ilrestodelcarlino.it
"Adotta un Musicista", largo agli under 16: un weekend di sinfonie alla Fabbrica delle Candele
Sono venti i giovani talenti in gara per la 22esima edizione di “Adotta un Musicista”, concorso rise... ► forlitoday.it
Notte Bianca a Codogno: Ruggeri accende la piazza il 4 luglio
Il volto della Notte Bianca di Codogno sta per essere svelato, con un nome di spicco che promette ... ► ameve.eu
Eurovision, 1000 musicisti contro Israele: scoppia il boicottaggio
Un fronte di circa mille musicisti, tra cui spiccano nomi del calibro di Waters e Gabriel, ha lanc... ► ameve.eu
Spartan Race Italia 2026: la corsa più iconica al mondo inaugura la stagione a Orte, Roma
Orte – Fango, tenacia e storia: le aspre colline di Orte fanno da scenario alla Spartan Race, la ga... ► ilfaroonline.it
Burnley Man City: formazioni, statistiche e anteprime, canale TV, live streaming online e pronostico della Premier League
2026-04-22 14:03:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101... ► justcalcio.com
Camila Giorgi di nuovo in campo dopo il ritiro: “Nel 2027 torno a giocare tornei Wta”
(Adnkronos) – Adesso è ufficiale. Camila Giorgi tornerà a giocare tornei di tennis nel circuito Wta.... ► periodicodaily.com
Il gestore non dà l'allarme dopo la rissa: chiuso un locale in centro
Una gestione “opaca” di una rissa a far scattare i sigilli a un locale. Il Questore di Bologna ha di... ► bolognatoday.it
Bresh, sold out anche il quarto e ultimo appuntamento di Mare Nostrum al Porto Antico di Genova
Dopo il successo delle 3 date live in Europa BRESH SOLD OUT TUTTI E 4 GLI APPUNTAMENTI DI MARE NOST... ► romadailynews.it
Furti di acqua e energia elettrica, a Librino la polizia denuncia 30 ladri
Controlli della polizia a Librino in alcune attività commerciali. Durante l'attività di verifica un ... ► cataniatoday.it
Svolta oncologica: il ricercatore sardo che sfida il tumore renale
Il ricercatore dell’Università di Cagliari, Christian Migliarese, ha conquistato un prestigioso ri... ► ameve.eu
Oroscopo 23 aprile: Pesci vincenti e svolte per Bilancia e Acquario
Le configurazioni astrali previste per giovedì 23 aprile 2026 delineano un di rinnovata consapevol... ► ameve.eu
Al via il Bonus nuovi nati: contributo di mille euro
INPS. Le domande vanno presentate online entro 120 giorni con Isee valido. Per le nascite antecedent... ► ecodibergamo.it
Contro il granchio blu nasce la Blue Farm: Unife in campo per salvare le Valli di Comacchio
Ferrara, 22 aprile 2026 - Una risposta concreta a una delle emergenze più critiche degli ultimi an... ► ilrestodelcarlino.it
Bologna Roma: Gasperini ritrova Rensch. Infermeria vuota verso il Dall’Ara
La Roma recupera pezzi fondamentali nel centro sportivo di Trigoria in vista della sfida contro il ... ► sololaroma.it
Le star hollywoodiane brillano all’inaugurazione di "RH Milan, The Gallery", evento tra i più esclusivi della Milano Design Week
L’elettricità, il fermento e la vita mondana del Fuorisalone di Milano continuano ad attirare celeb... ► iodonna.it
Bologna vs Roma, trentaquattresima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie A 2025/2026. I giall... ► sport.periodicodaily
Juventini e milanisti uniti per Jonas: una serata di solidarietà oltre le rivalità sportive
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Paura a Galatone: divampa il rogo in un deposito di materiale idraulico, danni ingenti
GALATONE – Paura, questa mattina, a Galatone. Intorno alle ore 10, un incendio è divampato all'inter... ► lecceprima.it
Gambizzato il titolare di una sala scommesse di Velletri: l’agguato mentre rientrava a casa
Un 40enne, titolare di una sala scommesse del posto, è stato gambizzato intorno alle 21 mentre stava... ► fanpage.it
Piacenza: 39 nuovi infermieri pronti a rivoluzionare le cure
Trentanove nuovi professionisti della salute sono pronti a entrare nel sistema sanitario dopo le s... ► ameve.eu
In Brianza un nuovo parco dell'acqua: il polmone verde che difende la città dagli allagamenti
Sarà un nuovo polmone verde dove i cittadini potranno fare sport, regalarsi un momento di relax, gio... ► monzatoday.it
Domenica la Liegi Bastogne Liegi. Pogacar, Evenepoel e Seixas: in tre per un trono
Il re, il principe, l’erede. È il kolossal della Liegi-Bastogne-Liegi, la classica Monumento più ant... ► gazzetta.it