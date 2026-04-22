LG UltraGear 52? | il gigante 5K2K da gaming scende al prezzo minimo
Su Amazon è stata proposta un'offerta speciale sul monitor gaming LG UltraGear evo G9 da 52 pollici, con il prezzo ridotto a 1 euro. Si tratta di un modello con risoluzione 5K2K, rivolto agli appassionati di videogiochi che cercano un dispositivo di grandi dimensioni. La promozione ha attirato l'attenzione di molti acquirenti, considerando il costo molto basso rispetto al prezzo originale.
Amazon ha lanciato un’offerta aggressiva sul monitor gaming LG UltraGear evo G9 da 52 pollici, portando il prezzo a 1.699,99 dollari. Il taglio di 300 dollari rispetto ai 1.999,99 dollari di listino segna il punto più basso raggiunto dal dispositivo su questa piattaforma dalla sua uscita sul mercato. Il display si posiziona come il più grande al mondo con risoluzione 5K2K, offrendo una definizione WUHD di 5120×2160 pixel su un pannello curvo VA di dimensioni massicce. La struttura del monitor presenta un’altezza paragonabile a quella di uno schermo 4K standard da 42 pollici con rapporto 16:9, garantendo una scala cinematica che amplia l’immersione visiva.🔗 Leggi su Ameve.eu
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