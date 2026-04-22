I giocatori Defrel e Sersanti hanno proseguito l’allenamento lavorando ancora a parte, senza partecipare alla sessione collettiva. I canarini hanno svolto l’allenamento a porte aperte ieri mattina allo Zelocchi, con la squadra impegnata in esercitazioni che hanno coinvolto l’intera rosa. La giornata è proseguita con una serie di attività preparatorie in vista delle prossime partite.

Dal campo. Allenamento a porte aperte ieri mattina allo Zelocchi per i canarini. La giornata, più vicina come temperature più all’autunno che alla primavera inoltrata, e pure sferzata da un vento freddo che rendeva ancor più fastidiosa la pioggia, ha tenuto lontano il grosso dei tifosi, e così soltanto una decina di coraggiosi si sono accomodati sulla tribunetta per seguire la seduta. A parte i lungodegenti (Chichizola era comunque al campo, in borghese, con un vistoso tutore al braccio operato dopo l’infortunio di Bolzano), tutti i disponibili hanno lavorato, con una serie di esercitazioni tattiche e partitelle a campo ridotto. Dopo il lavoro in palestra, non si sono poi uniti al gruppo Defrel e Sersanti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’allenamento. Defrel e Sersanti lavorano ancora a parte

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