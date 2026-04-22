La rinascita dell' ex scuola di Poiano inizierà dalla sua demolizione

L’ex scuola di Poiano si appresta a essere demolita, segnando una svolta nelle decisioni riguardanti il suo futuro. Dopo aver condotto analisi tecniche e valutazioni sui costi, l’Amministrazione comunale di Verona ha comunicato di aver scelto di procedere con la demolizione dell’attuale struttura e di realizzare un nuovo edificio al suo posto. Questa decisione rappresenta il passo finale di un processo avviato da tempo per riqualificare l’area.

Il futuro dell’ex scuola elementare di Poiano entra in una fase decisiva. A seguito delle analisi tecniche e delle valutazioni economiche effettuate, l’Amministrazione comunale di Verona ha informato di aver orientato le proprie scelte verso la demolizione dell’edificio esistente e la costruzione.🔗 Leggi su Veronasera.it

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