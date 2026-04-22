La legge sui rimpatri è confermata In arrivo un decreto correttivo

La legge sui rimpatri è stata confermata e presto sarà approvato un decreto correttivo. Per rispondere alle osservazioni del Capo dello Stato, il bonus non sarà più destinato esclusivamente agli avvocati, ma esteso anche a chi supporta gli stranieri nel processo di partenza. Questa modifica mira a includere diverse figure coinvolte nelle procedure di rimpatrio. La decisione arriva in un momento di tensioni tra le autorità e le istituzioni costituzionali.

Per disinnescare i rilievi di Mattarella, il bonus non sarà solo per gli avvocati, ma per tutti coloro che aiutano lo straniero a partire. Ora vanno trovate nuove coperture. Giorgia Meloni: «Macché pasticcio, solo buon senso». Nessun passo indietro, ma due in avanti: il governo guidato da Giorgia Meloni accoglie i rilievi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e accetta di modificare in maniera estensiva la norma del decreto sicurezza al centro delle perplessità degli ultimi giorni. I rilievi del Colle, riferiti l’altro ieri da Mattarella al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, riguardavano l’articolo 30 bis del decreto, che prevede il bonus di 615 euro per gli avvocati i cui clienti scelgono il rimpatrio volontario, senza opporsi.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La legge sui rimpatri è confermata. In arrivo un decreto correttivo Notizie correlate Decreto sicurezza, voto di fiducia alla Camera, verso via libera alla norma sui rimpatri, poi un dl correttivo - DIRETTAMolto probabilmente, per una questione di tempi, il governo approverà il decreto così com'è. Decreto sicurezza, la mediazione con Mattarella: decreto correttivo sugli incentivi ai migrantiNon proprio lineare ma perlomeno efficace, l’escamotage su cui si sono accordati gli uffici tecnici di Palazzo Chigi e del Quirinale, dopo che ieri,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Verso il nuovo Regolamento rimpatri: Più obblighi, meno diritti, e pressioni sugli stati terzi per allinearsi alle politiche di rimpatrio europee; Dl sicurezza, ecco cosa prevede la norma sui rimpatri dei migranti con l’incentivo agli avvocati; Decreto sicurezza: compensi agli avvocati per rimpatrio volontario assistito; Il governo si è impantanato sul nuovo decreto Sicurezza. Dl sicurezza, incentivi agli avvocati sui rimpatri: la norma restaPrevisti correttivi dopo i rilievi tecnici, ma il governo conferma la misura sui rimpatri volontari assistiti Ci saranno correttivi, ma la norma del dl sicurezza che prevede un incentivo economico per ... liberoreporter.it Dl sicurezza, ecco cosa prevede la norma sui rimpatri dei migranti con l’incentivo agli avvocatiAi legali che seguono la pratica vanno 615 euro. Oneri stimati in 246 mila euro per il 2026. Il Consiglio nazionale forense si dissocia ... repubblica.it Incartati sull’ennesima legge scritta con i piedi Leggi Il Fatto Quotidiano ilfat.to/primapagina x.com Incartati sull’ennesima legge scritta con i piedi Leggi Il Fatto Quotidiano https://ilfat.to/primapagina - facebook.com facebook