Sul mercato degli smartphone in Italia, un’offerta su eBay propone l’iPhone 17e con capacità di 256 GB al prezzo di 594 euro. Questa promozione si presenta come un’alternativa valida rispetto alle offerte della Amazon Tech Week, che si sta svolgendo in questi giorni. La proposta ha attirato l’attenzione di molti consumatori, interessati a un dispositivo di ultima generazione a un prezzo più accessibile rispetto alle consuete fasce di mercato.

Il mercato degli smartphone in Italia riceve una scossa competitiva grazie a un’offerta su eBay che mette in discussione le dinamiche della Amazon Tech Week. L’iPhone 17e con memoria da 256GB è disponibile al prezzo di 594,90€, un valore che si posiziona significativamente al di sotto del listino Apple di 729€ e della media di mercato online stimata intorno ai 699€. Per ottenere questa tariffa, gli utenti devono utilizzare il codice sconto PSPRAPR26, attivo fino al prossimo 3 maggio. La transazione coinvolge il venditore EuroItaPhone, che vanta un indice di back positivi del 99,4% su oltre 2.100 ordini conclusi, garantendo la copertura ufficiale italiana per 24 mesi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - iPhone 17e da 256GB a soli 594€: l’offerta che sfida il mercato

iPhone 17e Review: The Missing Piece

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