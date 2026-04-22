Nella semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Como, il centrocampista croato Petar Sucic ha giocato un ruolo importante. Sono stati analizzati i suoi numeri in campo, con particolare attenzione alla sua capacità di incidere sulla partita. In questa occasione, si evidenzia come bastino 30 minuti di presenza per cambiare le sorti di una partita, anche senza segnare un gol.

di Francesco Aliperta Inter Como, la semifinale di ritorno in Coppa Italia porta anche il nome di Petar Sucic: ecco tutti i numeri del centrocampista croato. Bastano trenta minuti per cambiare la storia di una semifinale e, forse, di un’intera stagione. L’ingresso di Petar Sucic durante la sfida di ieri tra Inter e Como ha avuto l’effetto di un uragano sulla difesa lariana. Subentrato in un momento di estrema difficoltà per gli uomini di Cristian Chivu, il giovane centrocampista ha messo a referto una prestazione totale, certificata da un voto di 8.9 che rasenta la perfezione. Nonostante giocasse sopra il dolore per l’infortunio alla mano, Sucic ha preso per mano la mediana nerazzurra, trasformando ogni pallone toccato in una potenziale minaccia per la squadra di Fabregas.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Como, tutti i numeri di Sucic: bastano 30? per svoltare una partita. Non c’è solo il gol…

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