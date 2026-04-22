In finale l’osimana ha battuto la coetanea jesina

Da sport.quotidiano.net 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In finale, l’Osimana ha vinto contro la Jesina nel torneo disputato a Lanciano. La tappa abruzzese del Circuito Junior Next Gen della FITP ha visto protagoniste le under 12 femminili delle Marche. Anna Mezzelani ha ottenuto la vittoria superando in due set Penelope Di Concetto, con il punteggio di 6-4, 6-2. La competizione ha coinvolto diverse giovani atlete della regione, confermando il buon momento del tennis marchigiano.

Il tennis marchigiano torna a fare incetta di podi nel Circuito Junior Next Gen della FITP. A Lanciano, nella tappa abruzzese riservata alle Under 12 femminili, Anna Mezzelani ha conquistato il titolo superando in finale Penelope Di Concetto per 6-4, 6-2. Un atto conclusivo tutto marchigiano. La tappa di Lanciano ha avuto una portata tutt’altro che locale. Circa 300 giovani tennisti provenienti da Abruzzo, Molise, Marche, Puglia e Basilicata si sono dati appuntamento sui campi abruzzesi per conquistare i punti utili all’accesso al Master nazionale, in programma a novembre a Torino in concomitanza con le Nitto ATP Finals. Una cornice di assoluto rilievo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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