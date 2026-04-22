Il Panathlon di Sondrio dialoga con i giovani per tenere vivi i valori dello sport

Il Panathlon Club di Sondrio ha organizzato un incontro con gli studenti del Liceo Sportivo “Donegani” di Sondrio, con l’obiettivo di promuovere e diffondere i valori dello sport tra i giovani. L’iniziativa ha visto la partecipazione degli studenti, che hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con rappresentanti del club in un momento dedicato al dialogo e alla riflessione sui principi fondamentali dello sport.

Dialogare con i giovani per tenere vivi i valori dello sport. Questo uno degli obiettivi con cui il Panathlon Club di Sondrio ha aperto le proprie porte al mondo scolastico incontrando i ragazzi del Liceo Sportivo “Donegani” di Sondrio.“Si tratta di un progetto lanciato dal Panathlon Club.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Vivi la passione dello sport: all'outlet di Vicolungo tornano gli Sport DaysDopo il successo dello scorso anno, a Vicolungo The Style Outlets tornano gli Sport Days con un fine settimana ricco di sfide virtuali, tornei dal... Leggi anche: Milano-Cortina, Ricci: "Con i valori dello sport e di Eni uniamo il Paese" Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il Panathlon di Sondrio dialoga con i giovani per tenere vivi i valori dello sport; Premio Panathlon 2025: Sondrio celebra quattro eccellenze dello sport valtellinese; Ciclismo, sci di fondo, pesca sportiva. A Palazzo Muzio i vincitori del Panathlon; Valentina Battistini ospite del Panathlon Club Lecco. Premio Panathlon 2025: Sondrio celebra quattro eccellenze dello sport valtellineseMercoledì 15 aprile, la sala consiliare di Palazzo Muzio ha ospitato la cerimonia di premiazione del Premio Panathlon 2025. Quattro storie, quattro percorsi distinti, un unico filo conduttore: la capa ... intornotirano.it Ciclismo, sci di fondo, pesca sportiva. A Palazzo Muzio i vincitori del PanathlonDall’optometrista Monica Trinca Colonel che si è affermata ciclismo professionistico al giovanissimo Daniel Pedranzini che ha dimostrato un ... ilgiorno.it PANTAHLON CLUB SONDRIO Mercoledì 15 aprile 2026, il Panathlon Club di Sondrio del Presidente LUIGI AZZALINI, ha celebrato la 72ª edizione del Premio Panathlon presso la sala consiliare di Palazzo Muzio a Sondrio, per premiare i vincitori che hanno r - facebook.com facebook