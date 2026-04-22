I concerti come sorgente di entusiasmo il maestro Antonino Cicero racconta il suo sogno per i giovani

Lunedì 20 aprile si è conclusa al Palacultura una serie di sei incontri musicali gratuiti intitolata “La Filarmonica Laudamo incontra…”. La rassegna, ideata dal direttore artistico Antonino Cicero, ha incluso un evento speciale dedicato alla musica greca antica. Durante gli incontri sono stati presentati vari musicisti della scena musicale locale e nazionale, offrendo al pubblico l’opportunità di ascoltare diversi generi e stili musicali.