I concerti come sorgente di entusiasmo il maestro Antonino Cicero racconta il suo sogno per i giovani
Lunedì 20 aprile si è conclusa al Palacultura una serie di sei incontri musicali gratuiti intitolata “La Filarmonica Laudamo incontra…”. La rassegna, ideata dal direttore artistico Antonino Cicero, ha incluso un evento speciale dedicato alla musica greca antica. Durante gli incontri sono stati presentati vari musicisti della scena musicale locale e nazionale, offrendo al pubblico l’opportunità di ascoltare diversi generi e stili musicali.
Si è conclusa lunedì 20 aprile, al Palacultura (con un appuntamento speciale sulla musica greca antica), la serie di sei incontri musicali a titolo gratuito “La Filarmonica Laudamo incontra.”, ideata dal direttore artistico Antonino Cicero allo scopo di far conoscere i musicisti della scena.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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