Sono stati completati i lavori di installazione del nuovo impianto fotovoltaico nell’area dell’ex scuola di via Varsavia. La struttura sarà consegnata e resa operativa entro circa un mese, dopo aver terminato le ultime pratiche burocratiche e aver smobilitato il cantiere. Attualmente, il progetto richiede ancora alcuni giorni di interventi finali prima di poter essere utilizzato ufficialmente.

I lavori sono formalmente conclusi e la struttura sarà ufficialmente consegnata, pronta all’uso, in circa un mese, una volta smobilitato il cantiere e terminate le ultime procedure burocratiche. L’ex scuola di via Varsavia confermerà la sua attuale vocazione di uffici comunali, in parte, con.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Notizie correlate

Rifacimento superfici interne e nuovi pavimenti: terminati lavori in scuola dell’infanziaI lavori in via Trieste a Latiano sono stati avviati dopo prescrizioni dell’Asl: hanno riguardato l'adeguamento igienico-sanitario e non solo LATIANO...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Ex scuola via Varsavia, terminati i lavori per il fotovoltaico; EX SCUOLA DI VIA VARSAVIA, M5S: REALIZZIAMO LA PRIMA COMUNITÀ ENERGETICA; CONCORSO DI FOTOGRAFIA CITTÀ DI LATINA: LA QUARTA EDIZIONE APRE AI PIÙ PICCOLI; ROGO DENTRO UNA CASA A PONZA: USTIONATA LA VOLONTARIA DELLA PROTEZIONE CIVILE.

Ex scuola via Varsavia, terminati i lavori per il fotovoltaicoI lavori sono formalmente conclusi e la struttura sarà ufficialmente consegnata, pronta all’uso, in circa un mese, una volta smobilitato il cantiere e terminate le ultime procedure burocratiche. L’ex ... latinatoday.it

Scuola, iniziano gli spostamenti. Lavori antisismici in via Varsavia. Gli alunni lasciano la don MilaniFOLLONICAIniziano i primi cambiamenti logistici per consentire i lavori antisismici nel plesso di via Varsavia a Follonica, così da rendere l’edificio più sicuro grazie a un maxi finanziamento. Lavori ... lanazione.it

Si decolla per Varsavia, l’Emilia-Romagna incontra 30 giornalisti delle principali testate Giovedì 23 aprile l’Emilia-Romagna vola a Varsavia per la conferenza stampa che “chiude” il workshop B2B itinerante "Buy Italy" - promosso dalla CCIIP Camera di Comm - facebook.com facebook

Ligas scrive che quella notte a Varsavia si è tenuta una discussione, purtroppo non registrata perché nella stanza dove veniva monitorato il caicco intercettato dall’aereo Frontex Eagle One non ci sono impianti di registrazione, sul fatto che la risposta termica a x.com