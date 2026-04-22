Ex scuola via Varsavia terminati i lavori per il fotovoltaico

Da latinatoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati completati i lavori di installazione del nuovo impianto fotovoltaico nell’area dell’ex scuola di via Varsavia. La struttura sarà consegnata e resa operativa entro circa un mese, dopo aver terminato le ultime pratiche burocratiche e aver smobilitato il cantiere. Attualmente, il progetto richiede ancora alcuni giorni di interventi finali prima di poter essere utilizzato ufficialmente.

I lavori sono formalmente conclusi e la struttura sarà ufficialmente consegnata, pronta all’uso, in circa un mese, una volta smobilitato il cantiere e terminate le ultime procedure burocratiche. L’ex scuola di via Varsavia confermerà la sua attuale vocazione di uffici comunali, in parte, con.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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