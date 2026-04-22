Elezioni a Ceglie Caroli ci ripensa | FdI sostiene la ricandidatura di Palmisano
Durante le elezioni comunali a Ceglie Messapica, il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia ha dichiarato che il partito supporterà nuovamente la candidatura del sindaco uscente. In passato, ci sono state variazioni nelle posizioni del partito, ma questa volta la decisione ufficiale è quella di sostenere la ricandidatura di Palmisano. La campagna elettorale entra così nel vivo con questa conferma di sostegno.
CEGLIE MESSAPICA - Il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, Luigi Caroli, annuncia il sostegno del partito alla ricandidatura del sindaco uscente, Angelo Palmisano. Si tratta di un annuncio a sorpresa, se si tiene conto dei forti attriti che ci sono stati fra i due nel recente passato.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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