Elezioni a Ceglie Caroli ci ripensa | FdI sostiene la ricandidatura di Palmisano

Durante le elezioni comunali a Ceglie Messapica, il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia ha dichiarato che il partito supporterà nuovamente la candidatura del sindaco uscente. In passato, ci sono state variazioni nelle posizioni del partito, ma questa volta la decisione ufficiale è quella di sostenere la ricandidatura di Palmisano. La campagna elettorale entra così nel vivo con questa conferma di sostegno.