Mentre a Milano si svolge il Salone del Mobile, attirando l'attenzione internazionale sul mondo del design, gli investitori asiatici mostrano un crescente interesse per la Brianza. In questa regione, si sta sviluppando un progetto che combina design e tecnologia per creare una nuova città. L’iniziativa mira a integrare innovazioni digitali con soluzioni architettoniche all’avanguardia, puntando a un modello urbano che unisce funzionalità e sostenibilità.

Mentre il fulcro del design mondiale è concentrato a Milano per il Salone del Mobile, l’attenzione degli investitori asiatici si sposta verso la Brianza. Questa sera, presso l’Hotel de la Ville, una delegazione di rappresentanti politici e professionisti provenienti da Macao incontrerà amministratori e imprenditori locali per delineare i contorni di un progetto urbanistico ambizioso: la creazione di una città moderna che integri innovazione tecnologica e rispetto per le tradizioni culturali e ambientali. L’iniziativa nasce dalla volontà di creare un ponte strategico tra l’Oriente e il cuore produttivo della Lombardia. L’incontro è stato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Design e tecnologia: la nuova città di Macao nasce in Brianza

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