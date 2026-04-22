De De Bruyne potrebbe tornare a sedersi in panchina dopo alcune settimane di assenza. La sua presenza in campo è stata al centro di discussioni, e ora si parla di un possibile ritorno, anche se le recenti performance non sono state all’altezza delle aspettative. La sua situazione ha attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori, che seguono con attenzione ogni aggiornamento sulla sua condizione.

Prendete De Bruyne, fatelo giocare con un’altra maglia, con una maglia con su scritto “Esposito”, “Spezzaferri” e verrebbe sonoramente fischiato. Ma è un monumento del calcio mondiale e quindi non si può. Tutti invecchiano. La dura legge della vita non risparmia nessuno. Non risparmiò Cruyff che passeggiava al Mundialito senza toccare palla, figurarsi De Bruyne che è stato fortissimo ma rispetto all’olandese resta una briciola nell’universo. Tutto questo per dire che contro la Cremonese De Bruyne può accomodarsi in panchina, come scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi. L’illusione è durata poco. Sembrava un altro al suo rientro, più fresco, tonico, ringiovanito.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Bruyne può tornare in panchina: da grande colpo a grande flop

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