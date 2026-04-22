Corso Vittorio Emanuele campane dei rifiuti nuove distrutte in 24 ore | tagliate le bande anti-vandalo
Nella giornata di ieri, le nuove campane per la raccolta dei rifiuti indifferenziati installate lungo il Corso Vittorio Emanuele sono state danneggiate. In meno di ventiquattro ore, sono state trovate con le bande anti-vandalo tagliate, lasciando le strutture vulnerabili a ulteriori atteggiamenti di vandalismo. La distruzione delle campane ha richiesto l’intervento delle autorità per verificare i danni e valutare eventuali azioni di ripristino.
Danneggiate in 24 ore le nuove campane per la raccolta dei rifiuti indifferenziati al Corso Vittorio Emanuele.🔗 Leggi su Fanpage.it
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