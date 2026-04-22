Caso Ferrerio | arrestato il colpevole dell’aggressione a Crotone

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo a Crotone in relazione all’aggressione avvenuta nel 2022 che ha provocato un coma irreversibile a Davide Ferrerio. L’individuazione del sospettato è stata comunicata nelle ultime ore. L’arresto si inserisce nelle indagini avviate dopo l’episodio che ha suscitato grande attenzione nella comunità locale. Le forze dell’ordine continuano a lavorare per chiarire i dettagli dell’accaduto.

La Polizia di Stato ha condotto un arresto a Crotone collegato all’aggressione che nel 2022 lasciò Davide Ferrerio in uno stato di coma irreversibile. Il provvedimento, disposto dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Catanzaro, ha portato alla cattura di un individuo già detenuto, accusato di tentato omicidio in concorso. Il giovane vittima dell’attacco, rimasto ferito durante una vacanza nell’agosto del 2022, continua a versare in condizioni cliniche critiche. L’azione degli inquirenti si è concretizzata con il trasferimento immediato del soggetto all’interno della Casa Circondariale di Crotone, dando seguito a un percorso giudiziario iniziato quasi quattro anni fa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Ferrerio: arrestato il colpevole dell’aggressione a Crotone Notizie correlate Il figlio di Rob Reiner si dichiara non colpevole dell’omicidio dei genitori: il caso scuote Hollywood e Los AngelesNick Reiner, figlio del celebre regista hollywoodiano Rob Reiner e di Michele Singer Reiner, si è ufficialmente dichiarato non colpevole per l’accusa... "Colpevole di aggressione". Budapest condnna la tedesca Maja T.L’attivista tedesca era imputata nello stesso procedimento che vede coinvolta anche Ilaria Salis, per il momento tutelata da immunità parlamentare Il... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Aggressione nel 2022 a Crotone: misura cautelare per il caso Ferrerio ad un soggetto già detenuto; Arresto per caso Ferrerio a Crotone. Aggressione nel 2022 a Crotone: misura cautelare per il caso Ferrerio ad un soggetto già detenutoLa Polizia ha eseguito un arresto nell'ambito delle indagini sulla brutale aggressione del 2022 ai danni del ventenne Davide Ferrerio, allo stato in coma irreversibile. Individuati tutti i responsabil ... quicosenza.it