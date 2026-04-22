Calcio | Terza categoria Lo Stiava riapre il campionato Bene il Retignano

Nella 27ª giornata di campionato nel girone B di Lucca, si sono disputate le ultime partite prima della conclusione del torneo. Lo Stiava ha vinto la sua partita, riaprendo così la corsa al primo posto in classifica. Il Retignano ha ottenuto una vittoria importante, consolidando la propria posizione. La giornata ha quindi portato nuovi sviluppi in una stagione ancora aperta, con diverse squadre che continuano a lottare per i rispettivi obiettivi.

In Terza categoria si è giocata la 27ª (quartultima) giornata di campionato nel girone B di Lucca. Lo Stiava ha riaperto i giochi in vetta rimettendo tutto in discussione nella corsa al titolo. La formazione di Davide Ricci sabato ha battuto 2-1 a domicilio la capolista Atletico Marginone, che così ora non è più sola in testa alla classifica essendo stata riagganciata dal Pappiana (che ha vinto 2-0 in casa col Lido di Camaiore). Occhio poi al Villa Basilica che si è rifatto sotto vincendo a sua volta “all’inglese“ 2-0 in casa con il Lucca Ovest e adesso è a -2 dalla vetta. A tre turni dalla fine è dunque una bellissima corsa a tre per la salita in Seconda.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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