Auto incisa cervello no | nazistello di Pocaia scopre l’arte rupestre ma sbaglia epoca

Un uomo di Pocaia ha inciso un disegno sulla carrozzeria di un’auto, ma ha attribuito alla scena un’epoca troppo antica rispetto a quella reale. L’individuo ha agito senza alcuna autorizzazione, modificando il veicolo con un’arte che richiama le incisioni rupestri, ma senza conoscere i riferimenti storici corretti. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i motivi e le circostanze di questo gesto.

POCAIA (AR) – C’è chi studia storia, chi la insegna e poi c’è chi prende una chiave e decide di reinterpretarla direttamente sulla carrozzeria altrui, con risultati degni di un cavernicolo sotto caffeina. Stavolta è toccato all’auto del giornalista Luigi Alberti, decorata con una svastica da un genio del male che probabilmente pensa che il Terzo Reich sia una linea di detersivi. A dare la notizia è stato lo stesso Alberti, che sui social ha ringraziato con sarcasmo l’artista anonimo: “Grazie, mi permetterà di fare denuncia”. Traduzione: preparati, Michelangelo delle fogne, perché stavolta il marmo sei tu. Il gesto – oltre che squallido – conferma una teoria ormai consolidata: il vandalismo ideologico è spesso praticato da chi non ha né ideologia né neuroni funzionanti.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Auto incisa, cervello no: nazistello di Pocaia scopre l’arte rupestre (ma sbaglia epoca) Notizie correlate Auto d’epoca: Versace usa l’arte per abbattere i pregiudizi sull’autismoLa senatrice Giusy Versace ha inaugurato a Roma una mostra intitolata Arte, Passione e Inclusione, dove l’osservazione delle auto d’epoca diventa lo... A colloquio con l’arte rupestre. Le ricerche sul culto degli antenatiIl laboratorio sull’arte rupestre, iniziato dalla classe 4^ di Terrarossa, è proseguito le settimane successive dalla classe 5^ con l’elaborazione...