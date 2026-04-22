Asse della droga Bari-Sannicandro | 10 condanne per il gruppo vicino ai Parisi

Da baritoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel procedimento con rito abbreviato davanti al Tribunale di Bari, sono state pronunciate dieci condanne per un gruppo legato ai Parisi. Le pene variano da un anno e quattro mesi fino a otto anni e quattro mesi di reclusione. La giudice ha emesso le sentenze al termine dell’udienza, che ha coinvolto imputati accusati di reati legati allo spaccio di droga lungo l’asse tra Bari e Sannicandro.

Dieci condanne, con pene comprese tra un anno e quattro mesi e otto anni e quattro mesi di reclusione, al termine del processo celebrato con rito abbreviato davanti alla gup del Tribunale di Bari Isabella Valeria Valenzi. Gli imputati erano accusati, a vario titolo, di detenzione e spaccio di.🔗 Leggi su Baritoday.it

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