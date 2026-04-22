Asse della droga Bari-Sannicandro | 10 condanne per il gruppo vicino ai Parisi

Nel procedimento con rito abbreviato davanti al Tribunale di Bari, sono state pronunciate dieci condanne per un gruppo legato ai Parisi. Le pene variano da un anno e quattro mesi fino a otto anni e quattro mesi di reclusione. La giudice ha emesso le sentenze al termine dell’udienza, che ha coinvolto imputati accusati di reati legati allo spaccio di droga lungo l’asse tra Bari e Sannicandro.

Dieci condanne, con pene comprese tra un anno e quattro mesi e otto anni e quattro mesi di reclusione, al termine del processo celebrato con rito abbreviato davanti alla gup del Tribunale di Bari Isabella Valeria Valenzi. Gli imputati erano accusati, a vario titolo, di detenzione e spaccio di.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Sannicandro di Bari, anaconde e caimano dietro parete fittizia di un condominio: proprietario irreperibileSono stati sequestrati numerosi animali esotici a Sannicandro di Bari, dove un locale seminterrato è stato trasformato in un rettilario clandestino. “Minacce mafiose ai vertici del Foggia Calcio”, la Dda di Bari chiede tre condanne fino a 7 anniOrdigni sotto l’auto del figlio del patron, ma anche del capitano, del capo ultras e dei dirigenti del Foggia calcio, tutto avvenuto tra giugno 2023... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Asse della droga Bari-Sannicandro: 10 condanne per il gruppo vicino ai Parisi; Associazione dedita al traffico di droga sull’asse Ginosa-Bologna: 16 condanne, tre finiscono a giudizio; Caveau della droga in casa: arrestato - POP; Calcio, polemiche sull’asse Bari-Barletta. Leccese a Cannito: Parole inopportune e non da sindaco. Asse della droga tra Palermo e Napoli, 12 arrestiPalermo, 23 lug. (askanews) – I carabinieri di Palermo hanno arrestato 12 persone, su ordine della Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo siciliano, ritenute a vario titolo responsabili di ... affaritaliani.it Serafini: “Ambiguità sull’asse di penetrazione, non mi candido” L'ex candidata alle primarie del centrosinistra sostenuta da Sinistra Italiana si sfila dalla tornata elettorale. Motivo La poca chiarezza da parte della coalizione sul tracciato dell'Asse di Penetrazio - facebook.com facebook