Ascolti tv ieri sera 21 aprile 2026 la semifinale Inter?Como al posto del GF Vip contro il Commissario Montalbano e Belve - I dati Auditel

I dati di ascolto televisivi di ieri sera, 21 aprile 2026, mostrano una varietà di programmi seguiti dal pubblico. La semifinale tra Inter e Como ha avuto un buon riscontro, mentre altre trasmissioni come il Commissario Montalbano, Belve, Le Iene e le partite di Coppa Italia hanno attirato diverse fasce di spettatori. La serata ha visto un mix di fiction, talk e sport, con risultati diversi tra loro.

Gli ascolti tv di ieri sera, martedì 21 aprile 2026, hanno per protagonista il calcio con la semifinale di Coppa Italia Inter–Como. La partita è andata in onda in diretta tv su Canale 5 al posto del Grande Fratello Vip che, invece, è slittato e andrà in onda stasera, 22 aprile. La programmazione era ricca e varia, spaziava dalle fiction all'approfondimento, dai talk show al calcio. Quale programma si è imposto sugli altri? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Ascolti tv ieri sera 21 aprile 2026 I programmi in onda ieri sera erano i seguenti. Rai 1 - 21:30 - Il Commissario Montalbano - Il giro di boa Rai 2 - 21:20 - Belve Rai 3 - 21:20 - FarWest Rete 4 - 21:33 - E' SEMPRE CARTABIANCA Canale 5 - Inter Como, semifinale Coppa Italia Italia 1 - 21:15 - LE IENE PRESENTANO: IL VERDETTO La 7 - 21:15 - DiMartedì.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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