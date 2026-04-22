Arezzo si trova a un passo dalla retrocessione in serie B, a meno che il Torres non ottenga risultati favorevoli. L’Ascoli, invece, spera in una rimonta nelle ultime giornate di campionato. Nel frattempo, il Ravenna ha concluso la propria stagione regolare sabato scorso e domenica osserverà gli ultimi incontri senza scendere in campo.

Il Ravenna ha terminato sabato scorso le proprie fatiche di ‘regular season’. Domenica, per l’ultima giornata, farà da spettatore. Il responso prima degli esami dice che la formazione giallorossa ha chiuso al 3° posto con 73 punti in 36 partite, ma anche con 50 reti fatte e 30 subite. In valore assoluto è un risultato lusinghiero, anche perché il Ravenna – a partire dal 10 maggio – accede alla fase nazionale dei playoff come miglior terza dei 3 gironi e dunque col rango di testa di serie. Forse, per come si erano messe le cose a metà stagione (Ravenna capolista al giro di boa e dunque campione d’inverno), qualche sogno è stato...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Arezzo con un piede in B, Torres permettendo. Per l’Ascoli lo spettro di una rimonta tardiva

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