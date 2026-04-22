A otto anni, una bambina ha deciso di ricevere il Battesimo. La sua scelta ha portato la madre a intraprendere un percorso di conversione religiosa. La vicenda ha suscitato attenzione per il modo in cui la fede dei più giovani può influenzare le scelte degli adulti. La storia si è svolta in un contesto familiare e ha attirato l’interesse di chi segue le dinamiche religiose e spirituali.

Una commovente storia che mostra come la fede dei piccoli possa essere di grande ispirazione per gli adulti: una bimba chiede il Battesimo e suscita la conversione della mamma. Se la formazione cristiana fin dalla prima infanzia è un elemento importantissimo, le vie del Signore per arrivare alle anime sono tante e non sempre quelle più classiche. Può capitare, come si comprende da questa storia, che la fede arrivi prima nel cuore dei piccoli e poi da loro sia trasmessa agli adulti. Lo mostra la vicenda di una bambina giapponese che all’età di 8 anni ha fatto esperienza di Dio e ha chiesto di essere battezzata. Il suo incontro con il Signore è stato fonte di ispirazione per la mamma che, a sua volta, si è avvicinata alla fede, con una conversione, che certo non si aspettava.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - A 8 anni chiede il Battesimo e la mamma si converte: la contagiosa fede dei piccoli

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