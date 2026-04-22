22 04 – Caso escort dai calciatori 450mila euro – Dl Sicurezza Aula è un campo di battaglia – Sinner insegue il quinto Master 1000 di fila

Nelle ultime settimane sono emerse notizie su un giro di escort coinvolgente 26 locali, in cui sono stati effettuati bonifici per circa 450mila euro da parte di alcuni calciatori. I nomi degli atleti sono stati oscurati, mentre una delle ragazze coinvolte ha riferito di aver temuto di essere rimasta incinta. Contestualmente, il Parlamento sta discutendo il Dl Sicurezza, e l’aula parlamentare si presenta come un campo di battaglia. Intanto, un tennista si prepara per il quinto Master 1000 consecutivo.

Home > Podcast > 2204 – Caso escort, dai calciatori 450mila euro – Dl Sicurezza, Aula è un campo di battaglia – Sinner insegue il quinto Master 1000 di fila Giro di escort in 26 locali, dai calciatori 450mila euro di bonifici. Oscurati i nomi degli sportivi di fama internazionale, una delle ragazze temeva di essere rimasta incinta. Dl Sicurezza, Meloni annuncia nuovo decreto per coreggere la norma su rimpatri, “ma non si elimina”. Bagarre in aula, le opposizioni occupano i banchi del governo. Sinner insegue il quinto Master 1000 di fila, a Madrid possibile semifinale con Musetti. 2204 – Caso escort, dai calciatori 450mila euro – Dl...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - 22/04 – Caso escort, dai calciatori 450mila euro – Dl Sicurezza, Aula è un campo di battaglia – Sinner insegue il quinto Master 1000 di fila Notizie correlate Caso escort: almeno 70 calciatori anche di Inter, Milan e Juventus coinvolti nelle serate milanesi. Bonifici per 450mila euro su Revolut e conti degli arrestatiSono almeno settanta i calciatori che hanno partecipato alle feste organizzate dalla agenzia di eventi milanesi MA. Scandalo escort: 70 calciatori coinvolti e 450mila euro tracciatiUn’indagine condotta dalla Procura di Milano ha messo in luce un sistema di eventi organizzati dall’agenzia MA. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Caso escort, i numeri e le squadre coinvolte: 70 calciatori, anche di Milan, Inter e Juve; Caso escort di lusso a Milano: pilota Formula 1 e calciatori di fama internazionale tra i clienti; Party con escort di lusso per i calciatori: Vuole una tipa a pagamento, Gli mando la brasiliana; La Calciopoli delle escort: 70 giocatori coinvolti, 3.500 euro a notte e festini da Milano a Mykonos. Caso escort a Milano: 70 calciatori coinvolti tra cui alcuni di Inter, Milan, Juventus, Sassuolo e Verona x.com Caso escort, i numeri e le squadre coinvolte: 70 calciatori, anche di Milan, Inter e Juve. Nessuno di loro è indagato, in quanto nessuno ha commesso reato Almeno 70 calciatori coinvolti. E l’iter sembra essere chiaro: veniva loro offerta la possibilità di fare s facebook