? LIVE! Atalanta-Lazio 1-1 tutti gli aggiornamenti in diretta

La partita tra Atalanta e Lazio si è conclusa con un punteggio di 1-1. I gol sono stati segnati al 85° minuto da un giocatore della Lazio e due minuti più tardi da un calciatore dell'Atalanta. La formazione bergamasca ha schierato undici titolari, con alcuni cambi avvenuti nel secondo tempo. La gara si è svolta senza ulteriori reti, ma con diverse sostituzioni durante i novanta minuti.

Atalanta-Lazio 1-1. Marcatori: 85? Romagnoli, 87? Pasalic Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (94? Ahanor), Djimsiti, Kolasinac (71? Kossounou); Zappacosta, de Roon (71? Pasalic), Ederson, Bernasconi (56? Bellanova); De Ketelaere, Zalewski (71? Raspadori); Krstovic (89? Scamacca). All. Palladino A disp.: Pardel, Sportiello, Bakker, Musah, Sulemana, Samardzic, Raspadori, Obric. Lazio (4-3-3): Motta; Marusic (67? Lazzari), Gila (77? Provstgaard), Romagnoli, Tavares; Basic (77? Dele-Bashiru), Patric, Taylor; Cancellieri (67? Isaksen), Noslin, Zaccagni (102? Pedro). All. Sarri A disp.: Pannozzo, Giacomone, Pellegrini, Dia, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Maldini, Przyborek, Catadli.🔗 Leggi su Bergamonews.it Live ATALANTA-ATLETICO BILBAO E JUVENTUS-BENFICA - CHAMPIONS LEAGUE Notizie correlate ? LIVE! Lazio-Atalanta, tutti gli aggiornamenti in direttaLazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila (46' Patric), Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi (67' Rovella), Taylor (79' Cancellieri); Isaksen... ? LIVE! Lazio-Atalanta 0-0, tutti gli aggiornamenti in direttaLazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila (46' Patric), Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi (67' Rovella), Taylor (79' Cancellieri); Isaksen... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Atalanta - Lazio; Atalanta-Lazio, Coppa Italia: dove vederla in tv e probabili formazioni; Atalanta-Lazio, oggi semifinale Coppa Italia. Orario, probabili formazioni, dove vederla in tv (in chiaro) e streaming; Atalanta-Lazio: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la semifinale di Coppa Italia. Atalanta Lazio LIVE 1-1: è Pedro l’ultimo cambio di SarriAtalanta Lazio: i biancocelesti di Maurizio Sarri scendono in campo per la semifinale di ritorno di Coppa Italia 2025-2026. Segui il match con noi! L’Atalanta e la Lazio si sfidano oggi a partire dall ... lazionews24.com Atalanta-Lazio 1-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Coppa Italia: annullato un gol a RaspadoriLa diretta live di Atalanta-Lazio di Coppa Italia: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Atalanta-Lazio, diretta Coppa Italia: segui i supplementari e il risultato in tempo reale https://shorturl.at/5XlHC facebook COPPA ITALIA | In campo Atalanta-Lazio #ANSA x.com