? LIVE! Atalanta-Lazio 1-1 1-2 dcr tutti gli aggiornamenti in diretta

Nella partita tra Atalanta e Lazio, terminata con un punteggio di 1-1 e decisa ai rigori per 2-1, i gol sono stati segnati da Romagnoli all’85° minuto e da Pasalic al 87°. La serie di rigori ha visto anche il gol di Raspadori. La partita si è conclusa con la sequenza di rigori, che ha determinato la vittoria della squadra avversaria.

Atalanta-Lazio 1-1 (1-2 dcr). Marcatori: 85? Romagnoli, 87? Pasalic Sequenza rigori: Raspadori gol, Nuno Tavares Parato, Scamacca parato, Cataldi palo, Zappacosta parato, Isaksen gol, Pasalic parato, Taylor gol, De Ketelaere parato Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (94? Ahanor), Djimsiti, Kolasinac (71? Kossounou); Zappacosta, de Roon (71? Pasalic), Ederson, Bernasconi (56? Bellanova); De Ketelaere, Zalewski (71? Raspadori); Krstovic (89? Scamacca). All. Palladino A disp.: Pardel, Sportiello, Bakker, Musah, Sulemana, Samardzic, Obric. Lazio (4-3-3): Motta; Marusic (67? Lazzari), Gila (77? Provstgaard), Romagnoli, Tavares; Basic (77? Dele-Bashiru), Patric (84? Cataldi), Taylor; Cancellieri (67? Isaksen), Noslin, Zaccagni (102? Pedro).🔗 Leggi su Bergamonews.it Bosnia-Italia: gol e highlights | Playoff Mondiali Notizie correlate ? LIVE! Lazio-Atalanta, tutti gli aggiornamenti in direttaLazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila (46' Patric), Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi (67' Rovella), Taylor (79' Cancellieri); Isaksen... ? LIVE! Lazio-Atalanta 0-0, tutti gli aggiornamenti in direttaLazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila (46' Patric), Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi (67' Rovella), Taylor (79' Cancellieri); Isaksen... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Coppa Italia Frecciarossa | LIVE Atalanta-Lazio 1-1; Coppa Italia: Pareggio immediato di Pašalic, Atalanta-Lazio 1-1 Video; Coppa Italia, Atalanta-Lazio: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Super Motta porta la Lazio in finale! Atalanta ko ai rigori, ora l'Inter. Atalanta Lazio streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Coppa ItaliaAtalanta Lazio streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Coppa Italia in programma stasera, mercoledì 22 aprile 2026, alle ore 21 ... tpi.it Live 117? Atalanta-Lazio 1-1: giallo ScamaccaAtalanta Lazio è la semifinale di ritorno di Coppa Italia Frecciarossa 2025 2026, sfida delle 21:00 di mercoledì 22 aprile che deciderà chi andrà in finale contro l’Inter: segui la partita, LIVE su ... msn.com La Lazio supera ai calci di rigore l'Atalanta al New Balance Arena, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, e vola in finale - facebook.com facebook LAZIO IN FINALE Sarà la Lazio ad affrontare l’Inter in finale di Coppa Italia. Protagonista assoluto Motta che para 4 rigori consecutivi all’Atalanta: Scamacca, Zappacosta, Pasalic e De Ketelaere ipnotizzati dal portiere biancoceleste #Tuttosport #Atalanta # x.com