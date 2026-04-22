? LIVE! Atalanta-Lazio 0-0 tutti gli aggiornamenti in diretta

Alle 15:00 si è aperto il match tra Atalanta e Lazio, terminato con il punteggio di 0-0. La formazione dell’Atalanta schiera Carnesecchi tra i pali, con Scalvini, Djimsiti e Kolasinac in difesa. A centrocampo ci sono Zappacosta, de Roon, Ederson e Bernasconi, mentre in attacco sono presenti De Ketelaere, Zalewski e Krstovic. La Lazio, invece, non ha segnato nessuna rete durante la partita.

Atalanta-Lazio 0-0. Marcatori: – Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All. Palladino A disp.: Pardel, Sportiello, Kossounou, Bakker, Musah, Sulemana, Pasalic, Scamacca, Samardzic, Bellanova, Raspadori, Obric, Ahanor. Lazio (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. All. Sarri A disp.: Pannozzo, Giacomone, Pellegrini, Dele-Bashiru, Pedro, Isaksen, Dia, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Provstgaard, Maldini, Przyborek, Lazzari, Catadli. Arbitro: Colombo (sez. di Como) Ammoniti: – Espulsi: – Note: – Gli aggiornamenti in diretta.🔗 Leggi su Bergamonews.it Live ATALANTA-BAYERN MONACO - CHAMPIONS LEAGUE Notizie correlate ? LIVE! Lazio-Atalanta, tutti gli aggiornamenti in direttaLazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila (46' Patric), Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi (67' Rovella), Taylor (79' Cancellieri); Isaksen... ? LIVE! Lazio-Atalanta 0-0, tutti gli aggiornamenti in direttaLazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila (46' Patric), Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi (67' Rovella), Taylor (79' Cancellieri); Isaksen... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Atalanta-Lazio: probabili formazioni, Palladino sceglie Scamacca; Atalanta-Lazio, Coppa Italia: dove vederla in tv e probabili formazioni; Coppa Italia, oggi semifinale Atalanta-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in chiaro; Atalanta-Lazio: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote. Atalanta Lazio LIVE 0-0: ritmi alti della DeaAtalanta Lazio: i biancocelesti di Maurizio Sarri scendono in campo per la semifinale di ritorno di Coppa Italia 2025-2026. Segui il match con noi! L’Atalanta e la Lazio si sfidano oggi a partire dall ... lazionews24.com Atalanta-Lazio 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Coppa Italia: De Ketelaere sfida ZaccagniLa diretta live della partita Atalanta-Lazio per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Alla New Balance Arena di Bergamo si riparte dal 2-2 dell'andata. Formazioni: Palladino punta sulla fantasia ... fanpage.it Lazio director Angelo Maria Fabiani insists there is ‘no problem’ around Maurizio Sarri’s future, whether or not they win tonight’s Coppa Italia semi-final with Atalanta. #Lazio #Atalanta #AtalantaLazio #CoppaItalia #Calcio #CoppaItaliaFrecciarossa x.com Coppa Italia, in campo Atalanta-Lazio, la vincente va in finale con l'Inter All'andata finì 2-2. I nerazzurri vincono il ritorno della semifinale a San Siro per 3-2, dopo lo 0-0 dell'andata. Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/ facebook