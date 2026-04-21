Wall Street apre in rialzo Dj +0,45% Nasdaq +0,11%

Le principali piazze finanziarie statunitensi hanno aperto la giornata in salita. Il Dow Jones ha registrato un incremento dello 0,45% portandosi a circa 49.664 punti, mentre il Nasdaq ha guadagnato lo 0,11%, attestandosi intorno a 24.000 punti. Questi dati indicano una partenza di mercato leggermente positiva, con gli investitori che monitorano con attenzione le recenti variazioni e le performance dei principali indici.

Wall Street apre positiva. Il Dow Jones sale dello 0,45% a 49.664,41 punti, il Nasdaq avanza dello 0,11% a 24.431,18 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,09% a 7.115,31 punti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Notizie correlate Leggi anche: Wall Street apre in rialzo, Dj +0,29%, Nasdaq +0,17% Leggi anche: Wall Street apre contrastata, Dj -0,11%, Nasdaq +0,54% Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Wall Street apre in leggero calo, focus su blocco di Hormuz. Al via le trimestrali bancarie; Wall Street apre in calo, Dj -0,08%, Nasdaq -0,41%; Borsa USA: Wall Street apre in rialzo, Dj +1,31%, Nasdaq +0,88%; Borse europee negative, apre in rosso anche Wall Street. Wall Street apre in negativo dopo tre settimane positiveNel corso della settimana quasi un quinto delle società dell’indice S&P 500 pubblicherà i risultati, tra le quali figurano Tesla, Boeing, Intel e Lockheed Martin ... milanofinanza.it Avvio in flessione per Wall Street su rinnovate tenzioni Usa-Iran(Teleborsa) - La nuova settimana di Wall Street apre in flessione a causa di una nuova escalation delle tensioni tra gli Stati Uniti e l’Iran che ha sollevato dubbi sulla durata di un cessate il fuoco ... finanza.repubblica.it Partecipa (clicca qui per iscriverti) alla conferenza di Wall Street Italia al Salone del Risparmio che si terrà il giovedì 7 maggio dalle ore 10,45 alle 11,45 in Sala Amber 1, in collaborazione con Eurizon.Sul palco Leopoldo Gasbarro, direttore di Wall Street Italia, facebook The Street - Le news da Wall Street con @sspatti WS: S&P e Nasdaq fermano la corsa, record per Russell 2000 e DJTA Iran, Trump: "improbabile" estensione del cessate il fuoco Israele-Libano: giovedì in usa secondo round di negoziati Fed: Warsh pro x.com