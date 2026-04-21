Visita guidata a Villa Farsetti ingresso gratuito

Domenica 3 maggio 2026 si svolgerà una visita guidata a Villa Farsetti, situata a Santa Maria di Sala. L’evento prevede l’ingresso gratuito e permette ai partecipanti di esplorare uno degli edifici storici più noti della zona. La visita offrirà l’opportunità di conoscere più da vicino la struttura e la sua storia. L’iniziativa è aperta a chi desidera scoprire questo importante patrimonio locale.

Domenica 3 maggio 2026 torna la visita guidata a Villa Farsetti, uno degli edifici storici più affascinanti del territorio di Santa Maria di Sala. Sono previsti due turni di visita, dalle 15:30 alle 16:30 e dalle 16:30 alle 17:30.La villa, voluta nel XVIII secolo dall’abate veneziano Filippo.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Leggi anche: "Patrizi in villa" - Visita guidata a Villa Molin e rievocazione storica San Valentino a Casa Bruschi: visita guidata speciale e ingresso di coppiaArezzo, 11 febbraio 2026 – La Casa Museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, propone un San Valentino all’insegna della...