Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-04-2026 ore 16 | 25

Alle ore 16:25 del 21 aprile 2026, sarà disponibile un nuovo aggiornamento in tempo reale sulla viabilità della zona di Roma e del Lazio, fornito dal servizio Astral Infomobilità. Questo servizio, gestito dall'ente regionale, offre informazioni aggiornate sulla circolazione e eventuali disagi lungo le principali strade e autostrade della regione.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in siamo dal raccordo anulare dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana interna code tra Cassia bis Salaria è più avanti tra Nomentana e Roma Teramo sulla stessa Roma Teramo rallentamenti lungo il tratto Urbano tra via Fiorentini e Tor Cervara Verso il raccordo sempre in direzione raccordo code sulla Flaminia da Corso Francia proseguendo poi sulla Flaminia in direzione Morlupo per la presenza di un cantiere attivo ci sono incolonnamenti tra Malborghetto e Riano In entrambe le....🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-04-2026 ore 16:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 16:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la strada statale Pontina code per... Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-04-2026 ore 16:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare cold in esterna tra la Roma... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 19 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-04-2026 ore 16:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in siamo dal raccordo anulare dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna dalla ... romadailynews.it MITRANO ACCELERA SULLA PEDEMONTANA: A ROMA IL VERTICE CON REGIONE, ANAS, SINDACI E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO La realizzazione della Pedemontana si conferma intervento strategico per lo sviluppo infrastrutturale del sud del Laz facebook