Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-04-2026 ore 15 | 25

Alle ore 15:25 del 21 aprile 2026, Astral infomobilità ha fornito aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Il servizio, gestito dall'ente regionale, fornisce informazioni sulla situazione del traffico e eventuali disservizi o deviazioni lungo le principali vie della regione. Questi dati vengono aggiornati costantemente per aiutare gli utenti a pianificare gli spostamenti.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Flaminia per la presenza di un cantiere attivo ci sono incolonnamenti tra Malborghetto e Riano In entrambe le direzioni sul tratto interessato si transita con senso unico alternato e dobbiamo sul Raccordo Anulare dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana interna rallentamenti tra Cassia bis salari più avanti tra Prenestina e Romanina e oggi 21 aprile si celebra il 2779 esimo anniversario della fondazione di Roma numerose le iniziative con eventi artistici e musicali e...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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